به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی تحت عنوان نگرشی به اشتغال و بیکاری در اقتصاد کلان ایران، اعلام کرد: با نمایندگان مردم در مجلس نهم مقوله اشتغال و بیکاری در اقتصاد کلان ایران همراه با مفاهیم، دلالت ها و سیاست های بازار کار مورد بررسی قرار گرفت.

در این گزارش آمده است: رشد اقتصادی نیازمند استفاده حداکثری و بهینه از منابع تولید است و یکی از منابع با اهمیت و مهم در اقتصاد نیروی انسانی است. نیروی انسانی نقشی دوگانه در برنامه ریزی های اقتصادی ایفا می کند، زیرا یکسو، به عنوان عامل توسعه و از سوی دیگر به عنوان هدف توسعه مطرح است.

مسائل مربوط به نیروی انسانی هم جنبه اقتصادی و هم جنبه غیراقتصادی دارند. بنابراین در برنامه ریزی کلان نیروی انسانی اهمیت چشمگیری یافت. در واقع اشتغال و بیکاری از جمله متغیرهای اقتصادی و اجتماعی اند که در دوره های مختلف زمانی در تمام کشورهای جهان مورد توجه بوده و از دغدغه های سیاستگذاران و اقتصاددانان هر کشوری محسوب می شوند.

یکی از دلایلی که موجب شده سیاستگذاران و اقتصاددانان به این متغیرهای اقتصادی و اجتماعی توجه عمده ای داشته باشند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مربوط به بیکاری مثل افزایش فقر، بزهکاری و نرخ طلاق است. بر این اساس، بازار کار که در آن تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار مطرح است در حوزه توجه دولت ها و اقتصاددانان قرار می گیرد.

به طوری که این بازار به دلیل تعاملی که با بازارهای 4 گانه اقتصاد کلان دارد، از اهمیت وافری برخوردار است. بنابراین با توجه به مسائل اقتصادی و اجتماعی که در رابطه با وضعیت اشتغال و بازار کار مطرح می شود، دولت ها باید همیشه به دنبال سیاست هایی باشند تا به نحوی بتوانند وضعیت اشتغال را طوری تنظیم کنند که هیچ معضل اقتصادی و اجتماعی ایجاد نشود.

با توجه به اهمیت اشتغال و بیکاری، این گزارش به دنبال آن است تا مفاهیم مربوط به اشتغال، بیکاری و بازار کار را طوری تشریح کند که در پایان گزارش، چشم اندازی جامع و روشن از مفاهیم مهم در این زمینه ایجاد شود.