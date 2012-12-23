دو هزار تن میوه شب عید در اردبیل ذخیره می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اکبری صبح یکشنبه در جلسه تنظیم بازار شهرستان اردبیل هدف از این کار را ذخیره کالاهای ضروری به منظور تهیه با قیمت مناسب در شب عید عنوان کرد.

وی افزود: بخشی از میوه انبار شده از باغات استان و بخشی به صورت وارداتی تامین و انبار خواهد شد.

فرماندار اردبیل تصریح کرد: یکی از اهداف تنظیم بازار ایجاد زمینه تهیه آسان کالاها با قیمت مناسب به ویژه در مقاطع خاصی از سال است.

به گفته این مسئول در خصوص سایر اقلام و کالهای ضروری خانوارها نیز تصمیماتی اخذ شده و به زودی به اجرا در می آید.

وی تاکید کرد: احتکار و ذخیره سازی غیر قانونی محصولات مصرفی مردم جرم محسوب می شود و در صورتی که این عمل از سوی فردی محرز شود برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

اکبری همچنین با تاکید به نظارت مداوم کارشناسان به قیمت کالاها، تاکید کرد: این نظارتها به قوت خود باقی است و در ایام خاص سال نیز تشدید می شود.

