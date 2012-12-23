ایرج ندیمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به اظهارات رئیس جمهور در برنامه تلویزیونی شنبه شب درباره هدفمندی یارانه ها و این سئوال که آیا رئیس جمهور به قانون مجلس در خصوص توقف فاز دوم هدفمندی یارانه ها پایبند خواهد بود، گفت: دو سئوال مطرح است؛ یک سئوال این است که اگر بخواهیم حامل های انرژی را گران کنیم چه اتفاقی می افتد و دوم اینکه اگر پول به مردم بدهیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟

وی گفت: اگر به این دو سئوال پاسخ دهیم می توانیم درباره فاز دوم هدفمندی یارانه ها نظر دهیم. گران کردن حامل های انرژی و دادن پول بیشتر به مردم ممکن است، برای 3 - 2 یا نهایتا 10 سال قابل تحمل باشد، اما سالهای بعد چه؟

ندیمی ادامه داد: اگر پول را برای مصرف ضروری به مردم بدهیم یک تعریف دارد و اگر برای درآمد ماندگار بدهیم یک تعریف دیگر دارد. به عنوان مثال در هر خانه چند نفر بیکار وجود دارد. اگر بگوییم به هر کدام از شما 3 میلیون تومان داده می شود مردم راضی تر خواهند بود یا اینکه بگوییم یک نفر از بچه های آنها برای 30 سال سر کار برود!

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: ما حق نداریم درباره ثروت ملی سرعتی را تعریف کنیم که آن سرعت موجب شود که برای اداره کشور بدهی ها را زیاد کنیم یا اینکه قیمت ها را افزایش دهیم و سرمایه گذاری ها را متوقف کنیم.

نماینده لاهیجان ادامه داد: با پخش 100 - 150 هزار میلیارد تومان پول بین مردم، آنها یک یا دو سال راضی هستند اما بعد چه اتفاقی می افتد؟ آیا این توزیع پول باعث گران شدن همه قیمت ها در همه حوزه ها نمی شود؟ آیا در راستای افزایش هزینه ها ما با مردمی مواجه نمی شویم که از ما سئوال خواهند کرد چرا برای اداره کشور برنامه ریزی نکردید؟ چرا جوانان ما شغل ندارند؟ چرا ما با افزایش قیمت هایی که انجام دادید قدرت اداره خودمان را نداریم؟

وی گفت: با نگاهی آینده نگر و جلوگیری از افزایش نقدینگی و تورم و رقابتی کردن اقتصاد، این نوع پرداخت ها باید غیر مستقیم باشد. به این معنی که دولت هزینه های تحصیل، درمان و امثال آن را بپردازد وگرنه اینطور که پول به مردم بدهند و بخورند و فردا سر و صدا کنند به مصلحت نیست زیرا این نظام می خواهد ادامه یابد.

ندیمی گفت: آقای فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه هامواضع متفاوت دارد. چندی پیش گفت نمی خواهیم فاز دوم هدفمندی یارانه ها را اجرایی کنیم اول باید از او سئوال کرد آیا آن حرف تاکتیک بود یا استراتژی؟ برای خاموش کردن مجلس بود یا بیان یک روش؟

نماینده لاهیجان در مجلس تصریح کرد: یکی از اعتراضات رئیس جمهور، عقب انداختن معوقه های بانکی به مدت 5 سال بود. سئوال این است چطور می شود از تولید حمایت کرد؟ آیا این معوقات بانکی که به آنها استمهال داده شد برای تجار بود یا سرمایه گذاران؟ اگر برای سرمایه گذاران بود دولت الان خودش چه می کند؟ معنی 70 هزار میلیارد تومان معوقات چیست؟ این به این معنی است که نمی توانند آن را برگردانند. آیا این برنگرداندن قانونی باشد بهتر است یا غیر قانونی؟

وی با تاکید بر اینکه در تصمیمات اقتصادی ثبات وجود ندارد، گفت: تولید کنندگان سرگردان شده اند. باید این مشکلات را با هم حل کنیم حق نداریم کارآفرینان را پس بزنیم.

ندیمی در پاسخ به این سئوال که آیا با این توصیفات قانون مجلس در توقف مرحله دوم هدفمندی یارانه ها از سوی رئیس جمهور اجرایی خواهد شد یا نه، گفت: اولین سئوال این است که اصلا آیا دولت پولش را دارد؟ شاید بگویند حامل های انرژی را گران می کنیم اما آیا مردم گرانی ها را قبول می کنند؟ اصلا با آثار و تبعات آن چه باید کرد؟ کالاها گرانتر می شود چگونه می خواهیم کشور را اداره کنیم؟

ندیمی تاکید کرد: به نظر می رسد پرداخت یارانه بیشتر "دل خوش کنک" است. می توانیم یکی دو سال خوش باشیم اما باقی آن را باید چه کنیم؟

وی گفت: دولت به دنبال این است که با فشار اجتماعی مجلس را وادار کند که از تصمیمش برگردد اما مجلس تصمیمش برای توقف فاز دوم هدفمندی یارانه ها و جلوگیری از افزایش قیمت حامل های انرژی را تغییر نخواهد داد و از نظرش بر نمی گردد.