21 مارس از سوی سازمان ملل روز بین المللی جنگلها اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومیسازمان ملل متحد روز ۲۱ مارس(اول فروردین ماه) را به عنوان روز جهانی جنگل معرفی کرد تا نقش غیرقابل انکار جنگلها در پایداری سرزمین و شادابی حیات زیستمندان جانوری و گیاهی کره خاکی را برای دولتها پررنگ تر به نمایش درآورند.
پاسداشت این روز جهانی از سال ۲۰۱۳ آغاز شده و ارتقاء سطح آگاهیهای عمومیاز اهمیت انواع جنگلها و کلیه درختان خارج ازجنگلها، هدف این نامگذاری بوده که در قالب ظرفیت سازی ترویجی در بین نهادهای دولتی مرتبط با حوزه جنگل و جوامع محلی با تأکید بر مدیریت و حفاظت مشارکتی برای توسعه پایدار جنگلها صورت میپذیرد.
نامگذاری این روز به دنبال تلاشهای سال جهانی جنگلها(سال ۲۰۱۱) انجام گرفت که این امکان را به کشورهای جهان داد تا فعالیتهای آگاهی بخشی مربوط به صیانت و توسعه پایدار جنگلها و درختان را سامان دهی کنند. روز جهانی جنگلها، کشورها را تشویق میکند تا در قبال انجام و سازماندهی فعالیتهای محلی، ملی و بین المللی مربوط به جنگل، از جمله راه اندازی برنامههای حمایتی درخت کاری و افزایش سرانه فضای سبز درختی در سطح بین المللی متعهد شوند.
به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده است تا نهادهای متولی جنگلهای کشور با بهره گیری از ظرفیتهای بین المللی این مناسبت، از این فرصت ارزشمند بخوبی استفاده کرده و برای جلب همکاری و الزام قانونی دستگاههای دست اندرکار امور فرهنگی کشور برای ارتقای سطح آگاهیهای عمومیجوامع محلی و مشارکت جنگل نشینان و همچنین برای حمایتهای ویژه قوای سه گانه کشور در همه زمینههای اعتباری، قانونی، حاکمیتی و قضایی و نهایتا” پیشگیری از بارگذاریهای غیر اصولی صنعتی، خدماتی و کشاورزی دستگاههای عمرانی کشور در محدوده رویشگاههای جنگلی به بهانه توسعه، اشتغال و درآمدزایی، برنامههای اجرایی کوتاه مدت و بلند مدتی را طراحی کنند.
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