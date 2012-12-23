تهران تحریمها را دور زده است/ ادعای استفاده کره شمالی از فناوری ایران

روزنامه صهیونیستی " جروزالم پست " به اظهارات شب گذشته دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان در خصوص تحریمهای غرب علیه ایران پرداخته و به نقل از وی نوشت : ایران وارد یک جنگ هوشمند اقتصادی با غرب شده است و همین امر سبب شده است تا ایران خود را برای روبرو شدن با این تحریم ها آماده کند.

خبرگزاری آمریکایی" آسوشیتدپرس " نیز امروز به اظهارات رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران پرداخته و به نقل از وی نوشت : ایران با موفقیت، توانسته است تحریمها را برای فروش نفتش دور بزند و کشتی های حامل نفتش را بیمه می کند.

سایت صهیونیستی " آرتورز شوا" نیز به اظهارات سرلشگر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در خصوص سیاستهای آمریکا در قبال سوریه پرداخته و به نقل از وی نوشت : آمریکا باید در سیاستش که حمایت از شبکه تروریستی القاعده در سوریه است تجدید نظر کند، زیرا گزارشهای غلطی از رخدادهای سوریه به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا داده می شود و همین امر سبب حمایتهای وی از القاعده و تروریستها شده است.

شبکه تلویزیونی "فاکس نیوز" آمریکا نیز به اظهارات رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران پرداخته و در این خصوص اعلام کرد: وزیر نفت ایران می گوید که ایران تحریم ها را پشت سر گذاشته است.

روزنامه آمریکایی " نیویورک تایمز " هم بار دیگر مدعی شد اطلاعات فنی به دست آمده از بقایای موشک تازه آزمایش شده کره شمالی که بیش از 10 هزار کیلومتر برد دارد و می تواند خاک آمریکا را هدف قرار دهد، نشان می دهد که در ساخت این موشک از فناوری موشکی ایران نیز استفاده شده است.