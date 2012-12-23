آسیب دیدگی موسوی جدی نیست/ حضور گوران در تست پزشکی استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، امین نورزوی در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت مناسب سیاوش اکبرپور و میثم بائو اظهار داشت: خوشبختانه سیاوش مشکلی ندارد. میثم بائو هم به صورت اختصاصی تمرین می‌کند و در شرایط خوبی به سر می‌برد.

وی درباره آسیب دیدگی ایمان موسوی تاکید کرد: موسوی از مچ پا یک مقدار آسیب دیده است که مشکل خاصی نیست و با یک استراحت خوب می‌شود.

معاون پزشکی استقلال در خصوص مصدومیت هاشم بیک زاده و حضور بازیکن خارجی در استقلال هم گفت: هاشم یک مقدار کمر درد داشت و به همین خاطر زیر نظر پزشکان قرار دارد. ضمن اینکه "گوران" هم از روز گذشته در تست پزشکی استقلال شرکت کرده است.