پارس آباد رتبه نخست جشنواره بازیهای بومی محلی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز دولت پناه ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم اختتامیه جشنواره بازیهای بومی محلی تصریح کرد: این جشنواره با حضور تیمهایی از بین شهرستانهای مختلف برگزارشد.

وی با بیان اینکه در این رقابت هر یک از شهرستانها بازیهای بومی محلی خود را به اجرا درآوردند، اضافه کرد: به دلیل دقت، هماهنگی، نظم و اشرافیت به انجام بازی، تیم شهرستان پارس آباد حائز رتبه نخست شد.

دولت پناه معتقد است برگزاری جشنواره بازیهای بومی محلی حداقل فعالیتی است که می توان در راستای احیای این بازیها انجام داد.

به گفته رئیس هیئت بازی های بومی محلی شهرستان پارس آباد مدارس و مربیان تربیت بدنی می توانند مهمترین نقش را در تقویت و احیای این بازیها به عهده بگیرند.

رئیس هیئت بازیهای بومی محلی شهرستان پارس آباد اضافه کرد: در صورتی که برگزاری این بازیها از صرف جشنواره به عادات بازی کودکان تبدیل شود بسیاری از مشکلات جسمی حرکتی فعلی کودکان رفع خواهد شد.

این مسئول تاکید کرد: بازیهای بومی محلی جزو سالم ترین بازیهای مفرح و انرژی بخش است که از مضررات بازیهای رایانه ای عاری است.

