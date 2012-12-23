رضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فسخ قراردادش با سپاهان و حضور در پرسپولیس اظهار داشت: بعد از اینکه متوجه شدم مسئولان سپاهان با شهاب گردان به توافق رسیدند، ترجیح دادم که از این تیم اصفهانی جدا شوم زیرا شرایط من با حضور سه دروازه‌بان در سپاهان سخت می‌شد بنابراین از این فرصت استفاده کرده و عازم پرسپولیس شدم.

وی ادامه داد: پرسپولیس تیم بزرگی است و از تماشاگران خوبی بهره می‌گیرد اما من فراموش نمی‌کنم که از یک تیم بزرگ به پرسپولیس پیوستم و مطمئنم تماشاگران پرسپولیس هم همچون تماشاگران سپاهان مرا دوست خواهند داشت، سپاهان تیم بزرگی بود و در یک و نیم سال گذشته دوران بسیار خوبی در این تیم اصفهانی داشت.

دروازه‌بان جدید پرسپولیس بیان داشت: روز گذشته با مسئولان سپاهان صحبت کردم و زمانیکه از حضور گردان در این تیم مطمئن شدم به هیئت فوتبال رفته و قراردادم را با این تیم فسخ کردم و بعد از آن با تیم پرسپولیس قرارداد امضا کردم. مطمئنم در پرسپولیس نیز می‌توانم شرایط خوبی داشته باشم.

وی با اشاره به عملکردش در سپاهان اضافه کرد: به نظر من با تمرین می‌توان در پرسپولیس نیز موفق بود و مطمئنم با شرایطی که بر ذهن و جسم من حاکم است، می‌توانم در این تیم پایتخت نیز خودم را به سرمربی این تیم ثابت کنم و امیدوارم بتوانم پاسخ اعتماد گل‌محمدی را بدهم.

محمدی در مورد ناراحتی‌اش از حضور گردان در سپاهان بیان داشت:‌نمی‌خواهم در مورد این مسئله حرفی بزنم زیرا با این کار باعث ایجاد حاشیه می‌شوم درحالیکه من علاقه‌ای به حاشیه ندارم و امیدوارم سپاهان نیز موفق باشد.