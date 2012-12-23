کار فرهنگی در روستاها مورد غفلت قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد عادل، پیش از ظهر امروز در جلسه شورای فرهنگی بخش مرکزی ابرکوه اظهار داشت: اعتراف به کار نکردن، آغاز کارهای مثمر ثمر است است و همین که پذیرفته ایم از کار فرهنگی در روستاها غفلت کرده ایم، گامی مثبت برای اجرای برنامه های مفید در آینده است.

وی افزود: اداره ما نیز در کارهای فرهنگی تأکید بر روستاها دارد زیرا پتانسیل های انسانی بسیاری در روستاها وجود دارد که در کنار امکانات موجود می توانند منشأ تحول در امور فرهنگی باشند.

عادل یادآور شد: در امور فرهنگی به روستاها ظلم شده است و حتی در بخش ایجاد کانون فرهنگی مساجد نیز در حال حاضر فقط چهار کانون روستایی داریم و کانون ها نیز از مشکلات عدیده ای رنج می برند و همه کانون ها فعال نیستند.

وی عنوان کرد: برای انجام بسیاری از فعالیت های فرهنگی نیاز به صرف بودجه وجود ندارد و باید جوانان روستایی را راهنمایی کرد که نمونه آن را می توان ارائه پیشنهاد اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ابرکوه به کانون روستای رئیس آباد برای دعوت از پیرمردها و داستان گویی آنها برای جوانان و گرد آوری این داستان های قدیمی ذکر کرد.

عادل یادآور شد: مساجد یکی از پتانسیل های اصلی روستاها برای اجرای کار فرهنگی اطلاع رسانی و جمع شدن مردم است و باید بهترین بهره را در کار فرهنگی از آنها برد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ابرکوه نیز در این جلسه اظهار داشت: از هماهنگی دستگاه های اجرایی برای برگزاری یادواره های شهدا بهترین بهره را برده ایم و این کار می تواند به عنوان الگویی برای دیگر فعالیت های فرهنگی مدنظر قرار گیرد.

کریمی که از اهالی روستای مریم آباد ابرکوه است، افزود: چندین سال است که به صورت مردمی اقدام به ایجاد شورای فرهنگی در روستا کرده ایم و نتیجه آن فعالیتهای خوب مذهبی و ورزشی در طی سال و به صورت مداوم است.