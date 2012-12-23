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۳ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۰۶

در شهر اراک؛

مشاوران بانوان 3 استان کشور در نشستی تخصصی گردهم آمدند

مشاوران بانوان 3 استان کشور در نشستی تخصصی گردهم آمدند

اراک - خبرگزاری مهر: مشاوران بانوان سه استان مرکزی، قم وقزوین طی نشست تخصصی منطقه ای در شهر اراک پیش از ظهر روز یکشنبه گرد هم آمدند تا مسائل خانواده و زنان را بررسی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مشاور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در امور بانوان و خانواده در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: اهمیت محور خانواده و جایگاه آن در آموزه های دینی و فرهنگی کشور باعث شده است که ایران به عنوان یک کشور تاثیر گذار در جهان اسلام مطرح شود.

فاطمه فراهانی با تاکید بر اینکه هنوز ارزش کاری بانوان در امورخانه داری به عنوان یک درآمد اقتصادی در چارچوب تولید ناخالص ملی محسوب نشده است خاطرنشان کرد: این نشست ها و هم اندیشی ها در امور بانوان تاکنون در پنج استان کشوراز جمله خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کردستان، خوزستان و مرکزی برگزار شده است و در آینده ای نزدیک نیز دو سفر به سیستان و بلوچستان و بوشهر خواهیم داشت.

گفتنی است این نشست  در اداره کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی و با حضور مشاوران امور بانوان استان های مرکزی، قم و قزوین، اشرف جواهری مشاور استاندار در امور بانوان استان برگزار شد.

کد مطلب 1773521

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