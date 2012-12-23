به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز در جمع خبرنگاران در خصوص گفتگوی تلویزیونی دیشب رئیس جمهور گفت: آقای احمدی نژاد می گوید باید مسئول اقتصاد کشور یک نفر باشد در حالی که ما در سه سطح مسئولین اقتصادی در کشور داریم.

وی تصریح کرد: در خصوص سیاستهای کلان اقتصادی رهبر معظم انقلاب تصمیم گیر هستند و ایشان بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلی را ابلاغ می کنند که در اینجا رئیس جمهور نمی تواند بگوید سیاستهای کلی را بر عهده من بگذارند.

مصباحی مقدم افزود: سطح دیگر قانونگذاری درعرصه اقتصاد است که این امر مربوط به مجلس می شود و رئیس جمهور در این زمینه نیز نمی تواند دخالتی داشته باشد.

نماینده مردم تهران در ادامه تصریح کرد: یک سطح هم سطح اجرایی است، تا به حال چه کسی در حوزه اجرا دخالت داشته است و تمام اختیارات در این حوزه در اختیار رئیس جمهور است و متمرکز کردن هر سه مقوله در رئیس جمهور بی معناست مگر اینکه بگوییم قانون اساسی را باید جمع کرد و تفکیک قوا را باید برداریم و همه آن چیزی که در اقتصاد کشور است را بر عهده رئیس جمهور بگذاریم که چنین چیزی در قانون اساسی ما زمینه اش فراهم نیست.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور باید تسلیم قانون باشد، گفت: قانون اساسی رئیس جمهور را به عنوان منتخب ملت و برای اجرا قرار داده است و مجلس را برای قانونگذاری و رهبری را برای ابلاغ سیاستهای کلان اقتصادی قرار داده است و هر کس باید درجای خودش باشد و فراتر از جایگاه خودش نباید مدعی باشد اما متاسفانه این اتفاق در حال رخ دادن است و تاکید احمدی نژاد بر اینکه اقتصاد باید متمرکز باشد یعنی تمرکز همه چیز در رئیس جمهور که چنین چیزی در نظام تصمیم گیری کلان کشور وجود ندارد.

مصباحی مقدم در خصوص افزایش حدود 5 برابری مقدار یارانه ها که رئیس جمهور از امکان آن سخن گفت ، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری فرمودند تا انتخابات کسی حق ندارد که احساسات مردم را تحریک کند و این صحبت رئیس جمهور چیزی جز تحریک احساسات نیست.

وی اظهار داشت: سخن گفتن از افزایش 5 برابری مبلغ یارانه ها یعنی مردم را مقابل مجلس قرار دادن و معنا و مفهومش این است که رئیس جمهور به جای اینکه با مجلس صحبت کند با مردم حرف زده واین طور القاء کرده است که مجلس مقابل شما ایستاده است.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه مسلما هر کس وعده پول بدهد مردم از او استقبال خواهند کرد، گفت: ولی باید این کار مبتنی بر مسائل علمی و برنامه باشد و با یک پشتوانه نظری و عملی انجام شود.

وی گفت: اگر قرار باشد 300 هزار میلیارد به مردم پول یارانه بدهند به این معنی است که همین مقدار پول را مردم باید به دولت بدهند به این معنی که وقتی مردم برای خرید به بازار می روند به علت رکود تولید و کمبود اجناس باید هزینه بیشتری برای خرید پرداخت کنند و در نهایت ببینند که خوشحالی آنها بی خود بوده است چراکه کالایی وجود ندارد که آنها خریداری کنند و یا باید با قیمتی بالا این اجناس را خریداری کنند در نهایت یک تلخ کامی برای مردم ایجاد می شود.

مصباحی مقدم اظهار داشت: آیا ما می خواهیم همه مردم در خانه ها بنشینند و کاری انجام ندهند و یارانه دریافت کنند یا اینکه این پولهای باید به سمت تولید برود و اگر تولید رونق پیدا کند کالا زیاد شده و اشتغال نیز به وجود می آید.

وی گفت: اگر سال گذشته که 40 هزار میلیارد تومان یارانه به خانوارها داده اند نیمی از آن را به تولید می دادند چه اتفاقی می افتاد. کشورما ظرفیت بسیار بالایی در بخش تولید دارد و تورم نیز با اینکار مهار می شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه درپاسخ به سوال خبرنگار مهر که از او پرسید رئیس جمهور مدعی است یارانه مربوط به سهم بخش های تولید به آنها داده اشده است، گفت: اگر منظور شما 17 میلیارد تومان است که این مقدار کم بوده است.

وی گفت: آنها ما به تفاوت قیمت گازوئیل را از 150 تا 350 محاسبه کردند و مابه تفاوت گاز از 70 تومان تا ظاهرا 150 تومان را نیز محاسبه و این را یارانه تولید به حساب آورده اند.

وی تصریح کرد: این یارانه تولید نیست بلکه آنچه که قانون تصویب کرده به این صورت است که درآمد حاصل از اصلاح قیمتها باز توزیع شده و 30 درصد آن به تولید اختصاص داده شود و ریالی از این باب هنوز به تولید داده نشده است من نمی دانم چطور رئیس جمهور می گوید یارانه تولید داده شده است.

این اقتصاد دان مجلس اظهار داشت: به این چیزی که آنها به بخش تولید داده اند یارانه انرژی می گویند یعنی ما به تفاوت قیمتی که دولت دوست داشت انرژی را به آن قیمت بفروشد اما نتوانست و این مابه تفاوت را قیمت انرژی می گویند و اینکه کاری ندارد و می توانند این ارقام را سوری بالا ببرند.

وی با اشاره به اینکه ما با خوابیدن کارخانه ها به صورت وسیع مواجهیم، گفت: همین جا لازم می دانم به برخی آمارهای غلطی که دولت می دهد اشاره کنم آنها می گویند ما در جمع رشد تولید داشتیم در حالی که 10 درصد از کارخانجات ما کارخانه های بزرگ است که غالبا هم شرکتهای دولت و شبه دولتی بودند و این 10 درصد چون با یارانه های دولتی اداره می شود مشکلی پیدانکرد اما این 10 درصد سهمش از ارزش افزوده صنعت 90 درصد است و سهم کارخانجات متوسط و کوچک ا ز ارزش افزوده صنعت 10 درصد است اما تعداد کارخانجاتش 90 درصد است و از این 90 درصد کارخانه بیش از 50 درصدش با رکود مواجه شده است و یا در زیر ظرفیت کار می کند و دولت انها را مورد غفلت قرار می دهد.

مصباحی مقدم تصریح کرد: رشدی که ما داریم ناشی از کارخانجات بزرگ است نه ناشی از کارخانجات متوسط و کوچک و از این جهت آمارها غلط است.

وی در پاسخ به این سوال که رئیس جمهور می گوید برخی از جمله مجلس بر اساس آمارهای غلط اظهار نظر می کنند، گفت: من هم می گویم رئیس جمهور بر اساس آمارهای غلط حرف می زند.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر که از وی پرسید رئیس جمهور در برنامه دیشب فساد بانکی اخیر را تنها یک تخلف اداری و بانکی خواند و نظر شما چیست، گفت: این از مفاهیم حقوقی است که ما نباید واردش شویم چون قوه قضاییه هم گفته عنوان اختلاس اینجا صادق نیست و به عنوان تخلف مطرح است.

نماینده مردم تهران اظهار داشت: مجلس دو سال پیاپی یک مصوبه داشت که در مورد مطالبات بانکها از تولید کنندگانی که از روی ناچاری با مشکلات مواجه شدند بود، استمهال معوقات آنها را تا 5 سال اجازه داد و مجاز دانست .

وی تصریح کرد: این بند از بودجه در محل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که آقای رحیمی معاون اول آنرا اداره می کرد با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر دادگستری و بنده و آقای یوسفیان ملا از سمت مجلس تشکیل شد و در انجا این موضوع پیشنهاد شد و آنها نیز تایید کردند و ما در نهایت در مجلس آنرا تصویب کردیم .

مصباحی مقدم گفت: تولید کنندگانی که با مشکلات مواجه شده بودن با این مصوبه یک نفس راحتی کشیدند و خود سیستم بانکی هم از این کار تقدیر کرد و نتیجه آن توانمندی در واحدهای تولیدی برای بازپرداخت معوقات بود.

وی با بیان اینکه اگر عده ای از این مصوبه سوءاستفاده کردند، گفت: ما تکلیف نکردیم و قانون به صورت کامل و دقیق مشخص است گفت: حالا اگر آقای رئیس جمهور تعبیر می کنند که اینها به تجار داده شده است، نشان می دهد که مدیریت کار غلط بوده و تصمیم غلط نبوده است.

مصباحی مقدم تصریح کرد: معوقات بانکی برای امروز و دیروز نیست و 4-5 سال است که دنبال می‌شود و ارقام آن نیز زیاد می شود و لیست تمام بدهکاران بانکی در اختیار رئیس جمهور است و برخورد با آنها نیز از نظر امکانات در اختیار قوه مجریه است پس چرا فرافکنی شده و به جای دیگری حواله می شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: مجلس هیچگاه تکلیف نکرد که شما باید بدهی های تولیدکنندگان را استمهال کنید، بلکه مجاز دانست تا از نظر قانونی خود هیات های مدیره بانک ها این اختیار را داشته باشند و در جایی که مصلحت دیدند این کار را انجام دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: اگر تخلفی صورت گرفته زیر چتر مدیریت رئیس جمهور است و اگر درست انجام شده است چرا دفاعی از آن صورت نمی گیرد و در مقابلش ایراد گرفته می شود و معوقاتی که انجام گرفته است برای تعدادی از بزرگ بدهکاران کشور است که اسامی آنها مشخص بوده و بجای اینکه آنها را به دستگاه قضایی معرفی کرده و حساب های آنها را ببندد فرافکنی می کند و آن را به دوش دستگاه های دیگر می گذارد.

این اقتصاددان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه راهکار حل این مشکلات با توجه به عمر پایانی دولت چیست، گفت: تنها راهکار اجرای قانون است ما قانون هدفمندی یارانه ها داریم و طبق این قانون هدفمندی باید طی 5 سال صورت بگیرد و به تدریج انجام شود و خارج از این چارچوب هرگونه حرف زدنی مقابله با قانون است.

مصباحی مقدم همچنین در پاسخ به سوال دیگری که از وی پرسیده شد آیا در جلسات مشترک می توان این مشکلات را حل کرد، افزود: آنقدر جلسات مشترک گذاشته ایم، اما آنها نتایج جلسات را برنمی تابند و به دنبال این هستند که مسائل را یکطرفه بیان کنند.

وی در پاسخ به این سوال که دولت می گوید هدفمندی یارانه ها در چند مورد توسط مجلس تغییر پیدا کرده است، ادامه داد: علت اصلاح، درست عمل کردن به قانون است و رئیس جمهور می خواهد آنچه را که خودش صلاح می داند، انجام دهد و اگر کاری انجام بدهد که بخواهد اراده خود را عملیاتی کرده و خارج از چارچوب قانون، عملی انجام دهد مجلس آن کار را متوقف خواهد کرد.