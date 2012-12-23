کلاهبرداری های اینترنتی آذربایجان شرقی به سه میلیارد ریال رسید

به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ محمد قاسملو ظهر روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: گسترش خرید و فروش‌های اینترنتی بیشترین جرایم رایانه‌ای مربوط به برداشت‌های غیرمجاز افراد سودجو از حساب‌های حقیقی و حقوقی است.

قاسملو اظهار داشت:استان آذربایجان شرقی از لحاظ کلاهبرداری‌های آنلاین و حملات سایبری کشوری در جایگاه سوم کشوری قراردارد.

وی با اشاره به انگیزه های ارتکاب به جرائم سایبری در استان آذربایجان شرقی گفت:57 درصد انگیزه ارتکاب به جرائم در فضای مجازی کسب منافع مالی و 17درصد نیز از روی سرگرمی مرتکب جرائم سایبری می شوند.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات آذربایجان‌شرقی همچنین تصریح کرد:رفتارهای انتقام جویانه یکی دیگر از انگیزه های مجرمان سایبری محسوب می شود.

سرهنگ محمد قاسملو ابراز داشت:با توجه به تعمیق باورهای دینی در کشور تنها 9درصد تخلفات اینترنتی ضد اخلاقی بوده و مجرمان اقدام به انتشار فیلم و تصاویر خود یا دیگران در فضای مجازی مخصوصا شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک می کنند.

وی با اشاره به بازه سنی مجرمان اینترنتی در استان آذربایجان شرقی گفت:طبق بررسی های انجام شده ،سن سوء استفاده کنندگان و کلاهبرداران استان آذربایجان شرقی در فضای مجازی هفده تا سی و پنج سال تشخیص داده شده است.



عضویت در فیس بوک جرم تلقی نمی شود/کافی نت ها محل ارتکاب جرائم اینترنتی

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات آذربایجان‌شرقی با اشاره به عضویت حدود یک میلیارد نفر در شبکه اجتماعی فیس بوک گفت:عضویت در این شبکه اجتماعی جرم تلقی نمی شود مگر اینکه تخلف اجتماعی مانند انتشار تصاویر خانوادگی دارنده عضویت یا دیگران صورت گیرد.

سرهنگ محمد قاسملو تعداد کافی نت های فعال در کلانشهر تبریز را حدود 240 مورد عنوان کرد و گفت:از این تعداد فقط صاحبان 160کافی نت با پلیس فتا همکاری دارند.