نهم دی بیانگر حمایت مردم از آرمان های نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر رضایی اظهار داشت: روز نهم دی به عنوان یک روز ملی در تاریخ ایران اسلامی ماندگار شد و وظیفه همه این است که این روز ملی را گرامی بداریم.
مسئول بسیج هنرمندان ناحیه سرپلذهاب افزود: نهم دی سالروز حماسه ای بزرگ در انقلاب اسلامی است که نشان از حمایت مردم از آرمانها و ارزشهای اسلام و نظام اسلامی دارد.
وی تاکید کرد: باید برنامه ریزی متناسب با این روز صورت گیرد تا ارزش این روز یادآوری شود.
رضایی گفت: نهم دی انقلابی در درون انقلاب اسلامی بهوجود آورد و حضور مردم ایران اسلامی در حمایت از آرمانهای اسلامی همواره مد نظر مردم بوده است.
مسئول بسیج هنرمندان ناحیه سرپلذهاب خاطرنشان کرد: دشمنان داخلی و خارجی به فتنه 88 چشم بسته بودند که از آن علیه نظام اسلامی و آرمانهای امام (ره) بهره ببرند اما مردم ایران اسلامی با ولایت مداری خود در روز نهم دی وفاداری و اعتماد خود را به رهبری و نظام اسلامی نشان دادند و نقشه ها دشمنان را نقش برآب کرد.
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