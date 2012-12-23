اردوی پیش فصل قهرمانان اسکی فارس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به همت سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان سپیدان و هیئت اسکی فارس برای اولین بار اردوی پیش فصل قهرمانان و استعدادهای درخشان ورزش اسکی با حضور رستم کلهر سرمربی سابق تیم ملی در شهرستان سپیدان برگزار شد.

رئیس هیئت اسکی فارس در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: در این اردوی یک هفته ای که با حضور بیش از 30 قهرمان و مربیان فعال فارس و با همکاری مدیریت پیست بین المللی پولادکف و برای اولین بار در این زمان از فصل برگزار گردید ورزشکاران با آخرین متد این رشته ورزشی آشنا شدند.

محمد یزدان پناه ادامه داد: بعد از اتمام اردو و با انجام تست پایانی اسکی بازان فارس پیشرفت چشمگیری از خود نشان دادند به گونه ای که قهرمان سابق اسکی کشور ازعملکرد ورزشکاران حاضر ابراز رضایت کرد.

وی تاکید کرد: حضور سرمربی سابق کشورمان با استقبال شایان توجه اسکی بازان و خانواده های آینده سازان ورزش مواجه شد و علاوه برآن باعث بالارفتن انگیزه جوانان اسکی باز استان برای حضور در مسابقات آتی این رشته ورزشی در کشور شده است.