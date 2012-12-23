تشکیل کارگروه استانی اجرایی شدن ماده 9 قانون برنامه پنجم توسعه در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی ابراهیمی با اعلام این خبر گفت: به منظور اجرایی شدن این بند از قانون برنامه پنجم توسعه باید کارگروه استانی تشکیل می شد و با اهتمام و نگاه ویژه استانداری البرز نسبت به مقولات فرهنگی و مذهبی نخستین جلسه این کارگروه به ریاست معاون محترم برنامه ریزی استانداری البرز تشکیل شد.

وی با اشاره به بندهایی از این قانون افزود: بر اساس بند "الف" ماده 9 قانون برنامه پنجم توسعه کشور به دولت اجازه داده شده است حداکثر 50 درصد هزینه تکمیل مراکز فرهنگی، هنری، دینی و قرآنی دارای پیشرفت فیزیکی ،حداقل پنجاه درصد بخش غیر دولتی و همچنین احداث اماکن ورزشی همجوار و متعلق به مساجد و کانون های فرهنگی ورزشی جوانان بسیج را که تکمیل و بهره برداری از آن ها برای استفاده عمومی ضروری است بر اساس آئین نامه مصوب هیأت وزیران به صورت کمک بلا عوض تأمین نماید.

ابراهیمی در ادامه خاطرنشان کرد: بر اساس آئین نامه هیأت محترم وزیران ریاست این کارگروه با استانداران است و دبیر کارگروه های استانی نیز مدیران کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان ها هستند که معاونان برنامه ریزی استانداری ها و برخی دیگر از مدیران دستگاه ها عضو این کارگروه می باشند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در پایان افزود: اصل تشکیل این کارگروه که تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور وجاهت قاونی دارد مفید و ضروری است و انشاالله با تخصیص اعتبارات و تشکیل منظم جلسات کارگروه به ارتقای سرانه های فیزیکی، فرهنگی وهنری استان افزوده خواهد شد.