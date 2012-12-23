به گزارش خبرنگار مهر، ایمان موسوی پس از تمرین امروز در جمع خبرنگاران درباره گلزنی‌اش در اولین مسابقه برای استقلال، اظهار داشت: خدا را شکر که موفق شدم در اولین بازی‌ام گلزنی کنم. بازی در استقلال مشکل است. با وجود اینکه می‌دانستم آرش برهانی و فرهاد مجیدی در استقلال بازی می‌کنند به این تیم آمدم تا خودم را ثابت کنم.

وی افزود: نفت تهران تیم بزرگ و قابل احترامی است ولی این تیم به اندازه استقلال تماشاگر ندارد. ضمن اینکه بازیکنان در استقلال بیشتر در چشم هستند.

مهاجم استقلال با تاکید بر اینکه برای گلزنی به استقلال آمده است، گفت: امیدوارم از تجربه کادر فنی و سایر مهاجمان استقلال استفاده کنم. تمام تلاشم را به کار می‌برم تا بتوانم در این تیم خوب گلزنی کنم.

" وقتی سال گذشته به برنامه نود رفتید، روند گلزنی‌هایت برای نفت متوقف شد. با این شرایط آیا باز هم به این برنامه می‌روید"؟ موسوی در پایان در این خصوص هم تاکید کرد: اگر برنامه نود مرا دعوت کند باز هم به این برنامه می‌روم و به گلزنی‌ام برای استقلال هم ادامه می‌دهم.