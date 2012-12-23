کاروان انصارالحسین(ع) وارد لردگان می شود

حجت الاسلام رحمت الله اروجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کاروان انصارالحسین(ع) از 21 آذرماه سال جاری از استان استان خراسان رضوی از مشهد مقدس به راه افتاده است.
وی ادامه داد: این کاروان روز اربعین حسینی به کربلا می رسد.
وی افزود: افراد حاضر در این کاروان 72 نفر است که از مشهد مقدس با پای پیاده حرکت خود را آغاز کرده اند واز شهرهای مختلف کشورعبور کرده اند.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این کاروان روز سه شنبه هفته جاری وارد شهر لردگان استان چهارمحال و بختیاری می شود.
وی بیان داشت: برای استقبال از این کاروان برنامه های مختلفی در این روز در شهر لردگان اندیشیده شده و برگزار می شود.
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