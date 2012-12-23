اقدام مسئولان و حرکت تماشاگران دورودی ارزشمند بود

مسعود مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط حاکم بر بازی تیم های گهر دورود با استقلال تهران در مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت های جام حذفی کشور ضمن بیان مطلب فوق گفت: مسئولان شهر و هیات فوتبال در برگزاری این مسابقه بسیار زحمت کشیدند و برخوردهای تماشاگران هم بسیار قابل تقدیر بود.

وی ادامه داد: برخلاف تمام حاشیه های حاکم بر ورزشگاه های کشور، تماشاگران دورودی در یک حرکتی ارزشمند در پایان مسابقه تیم برنده را تشویق کردند آنها حتی در طول مسابقه تنها تیم خود را تشویق و یا شعارهایی برای تشویق بازیکنان حریف سر می دادند.

ناظر بازی گهر دورود استقلال اضافه کرد: امیدوارم این برخوردها الگویی برای سایر ورزشگاه های کشور باشد و تماشاگران در همه ورزشگاه ها این چنین با فرهنگ به تشویق تیم خود و حتی تیم مقابل بپردازند.

وی در مورد وضعیت زمین چمن محل برگزاری این دیدار هم تصریح کرد: بارش باران و آب گرفتگی زمین در دورود به نحوی بود که داور تصمیم گرفت مسابقه را 24 ساعت عقب بیاندازد، اما با همت بالای مسئولان و مردم شهر به خوبی زمین چمن آماده برگزاری این بازی شد و در زمان برگزاری اثر آب روی زمین دیده نمی‌شد.

مرادی با بیان اینکه امیدوار است این حرکت ها در فوتبال ایران ادامه دار باشد، در پایان گفت: نیروهای یگان ویژه هم بخوبی این مسابقه را برگزار کردند، همه چیز کامل بود و من امیدوارم با رفع تمامی کاستی ها مردم دورود هم بتوانند میزبان مسابقات تیم خود باشند.