به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر اول «شاهنامه فردوسی» (تصحیح انتقادی و شرح یکایک ابیات) تالیف مهری به‌فر به تازگی توسط نشر نو منتشر شده است و قرار است یکی دیگر از سری نشست‌های دیداری با اهل قلم در شهر کتاب مرکزی، به بهانه انتشار این کتاب برپا شود.

در این نشست، مهری به‌فر شرحی از کتاب را ارائه می‌دهد و سپس کامران فانی، بهاءالدین خرمشاهی، ایرج پارسی‌نژاد و هوشنگ رهنما درباره اهمیت شاهنامه و جایگاه کتاب به‌فردر میان سایر تصحیح‌ها صحبت خواهند کرد. تصحیح انتقادی مهری به‌فر بر پایه مهم‌ترین تصحیح‌های موجود مانند دست‌نویس موزه بریتانیا، فلورانس، دست‌نویس سن ژوزف که به تازگی در بیروت پیدا شده و نیز تصحیح حمدالله مستوفی تالیف شده است.

بخش دیگر این اثر، شرح یکایک ابیات، تعابیر کنایی، مجازی و استعاری شاهنامه به همراه گزارش ریشه‌شناسی واژگان متن و بررسی درونمایه‌ها، رویدادها و شخصیت‌ها و نیز مقایسه‌شان با متون همزمان و غیرهمزمان است.

نشست بررسی این کتاب از ساعت 18 روز سه‌شنبه 5 دی‌ در فروشگاه مرکزی شهرکتاب واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از تقاطع مطهری، نبش کوچه کلاته برگزار می‌شود.