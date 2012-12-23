به گزارش خبرنگار مهر، سیدسعید حسینی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: زمانی که توجهات لازم مردم را در ایران به آموزههای قرآنی و دینی و سخنرانیهای گهربار ائمه وجود داشته باشد و با استفاده از آنها کارها را عملی کنیم، نتایج معجزهآسایی را شاهد خواهیم بود.
وی با بیان اینکه امسال 22 بهمنماه مصادف با ولادت پیامبر اکرم (ص) است، ادامه داد: 9 دیماه نیز برگرفته از انقلاب اسلامی ایران بوده و در واقع تاریخ نابودی شاه و رژیم شاهنشاهی را یادآوری میکند که افتخار بزرگی برای هر ایرانی به حساب میآید.
حسینی افزود: مردم با روحیه گرفتن و بهرهمندی از سخنان ائمهاطهار (ع) این انقلاب را به سرمنزل مقصود رسانده و با پیروی از امام راحل (ره) به موفقیت بزرگی دست یافتهاند.
وی با بیان اینکه مردم باید حضور خود را بیش از پیش در همه صحنههای انقلابی نشان دهند، اضافه کرد: 9 دی، توهین عده قلیلی از افراد را به مراسم سوگواری اباعبدالهالحسین (ع) را یادآوری میکند که باید در این راستا جواب دندانشکنی برای آنها در همه حال داشته باشیم.
حسینی افزود: حضور برادران و خواهران در عرصههای فرهنگی و خصوصاً 9 دیماه نشان میدهد که تعداد جوانان غیور در جامعه زیاد است و این موضوع آینده روشنی را برای ایران اسلامی نوید میدهد.
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