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۳ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۴۰

با صدور ITC/

مدافع استرالیایی سپاهان مقابل مس کرمان به میدان می‌رود/ تصمیم‌گیری در مورد حاج‌صفی

مدافع استرالیایی سپاهان مقابل مس کرمان به میدان می‌رود/ تصمیم‌گیری در مورد حاج‌صفی

اصفهان – خبرگزاری مهر: ITC مدافع استرالیایی جدید سپاهان فردا صادر می‌شود و این بازیکن با صدور کارت بازی می‌تواند در دیدار تیمش مقابل مس کرمان به میدان برود.

به گزارش خبرنگار مهر، ITC میلان سوشاک، بازیکن استرالیایی فردا صادر می‌شود و با صدور ITC این بازیکن می‌تواند برای تیم اصفهانی در بازی‌های لیگ برتر به میدان برود.

این بازیکن استرالیایی که پیش از این با تیم سپاهان قرارداد امضا کرد، ‌آخرین سهمیه خارجی تیم سپاهان به شمار می‌رفت و قرار است ITC او فردا صادر شود.

او که پیش از این به دلیل صادر نشدن کارت بازی نتوانسته بود در ترکیب تیم اصفهانی به میدان برود با توجه به صدور کارت بازیش می‌تواند روز سه‌شنبه برای سپاهان بازی کند.

همچنین احسان حاج‌صفی، هافبک سپاهان که فردا به تمرینات سپاهان اضافه می‌شود، با مصدومیتی جزئی مواجه است و قرار است پزشکان سپاهان در مورد وضعیت این بازیکن تصمیم‌گیری کنند.

در صورتی که پزشکان سپاهان شرایط حاج‌صفی را مساعد تشخیص دهند، این بازیکن در دیدار سپاهان مقابل مس کرمان به میدان خواهد رفت.

دیدار تیم‌های سپاهان و مس کرمان در چارچوب رقابت‌های هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت 15 روز سه‌شنبه در ورزشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 1773549

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