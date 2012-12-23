به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی آلاسحاق در دیدار وزیر نفت عراق در تهران با اشاره به وضعیت صنعت نفت ایران و توانایی شرکتهای بخش خصوصی کشور گفت: شرکتهای فعال ما در بخش خصوصی از توانایی های فنی و تکنولوژیک مناسبی برخوردار هستند و نیروهای انسانی متخصص و کاربلدی در اختیار دارند که می توانند به رونق و توسعه صنعت نفت عراق بسیار کمک کنند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تاکید بر علقه های فرهنگی و دینی و تاریخ مشترک دو کشور، مساله امروز را عدم شناخت شرکت های دو طرف از میزان توسعه صنعت نفت خواند و افزود: شرکتهای عراقی و حتی دولت عراق شناخت کافی نسبت به توانایی های شرکت های ایرانی ندارند و از طرف دیگر فعالان حوزه صنعت نفت ما هم ممکن است از فرصت های ایجاد شده در این صنعت در عراق آگاهی کامل نداشته باشند. همچنین پشتوانه لازم برای این ارتباط هم فراهم نشده و این کاری است که باید توسط مسئولان دولتی و اتاق های بازرگانی دو کشور پیگیری شود.
وی از علاقمندی برخی شرکتهای خارجی برای فعالیت و سرمایهگذاری مشترک با ایران در میادین نفتی عراق خبر داد و تصریح کرد: چند شرکت خارجی از کشورهای مختلف به طور مستقیم به او گفتهاند که حاضر هستند با همکاری شرکتهای ایرانی و یک شرکت عراقی وارد فعالیت در صنعت نفت عراق شوند.
آلاسحاق توضیح داد: در سفری که کمی قبل به برزیل داشتم در آنجا نمایندگان شرکت پتروپلاس ابراز علاقه کردند که با کمک و مشارکت شرکتهای ایرانی وارد عراق شوند و در صنعت نفت این کشور فعالیت داشته باشند. پیش از این هم شرکتهای دیگری از کشورهای کرهجنوبی و هند در این مورد به طور مستقیم با من صحبت کرده بودند. غیر از این خبرهایی مبنی بر تمایل شرکت های مالزیایی و فرانسوی هم به من رسیده است.
وی با اشاره به این فرصت ها بر لزوم به کارگیری تمام توان مذاکراتی برای پیشبرد همکارهای دوجانبه تاکید کرد و از تواناییهای شرکت های ایرانی در راه اندازی و توسعه بخش های مختلف در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در کشورهایی چون سریلانکا، ونزوئلا و سوریه گفت.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: برخی از مشکلاتی که امروز پیش روی فعالان بخش خصوصی ایران و عراق وجود دارد به اتاق های بازرگانی برمی گردد واین ما هستیم که باید با مذاکره بیشتر راه را برای حضور آنان در عراق هموار کنیم. برخی از موضوعاتی هم که به عنوان محدودیت نام برده می شود مثل مسایل امنیتی یا حضور آمریکا در واقع مشکلی برای کارهای دوجانبه ایجاد نمی کند.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با ابراز خوش بینی نسبت به آینده روابط ایران وعراق، ثمره توسعه مسایل اقتصادی را ایجاد و توسعه امنیت منطقه دانست و گفت: کوتاهترین راه برای رسیدن به امنیت منطقه استفاده از ابزار اقتصادی است. در این روزها هم معنای امنیت و هم مفهوم تهدید تغیر کرده و همه شکل اقتصادی به خود گرفته است. برای ایجاد امنیت در منطقه نیز بهترین راه پیوند زدن اقتصاد کشورهای منطقه به یکدیگر و منتفع شدن همه از این پیوندها است.
عراق قطب نفتی 10 سال آینده
ابراهیم بحرالعلوم نیز در این دیدار با تشکر از ابتکار اتاق در دعوت از او برای رایزنی در حوزه صنعت نفت، یکی از مشکلات فعلی بین ایران و عراق را کمبود این دست ابتکارات خواند و گفت: باید راه گفت و گو و مذاکره بین مسئولان اقتصادی دو کشور باز شود و رونق بگیرد تا بسیاری از مشکلات موجود حل شود.
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