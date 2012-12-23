به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی آل‌اسحاق در دیدار وزیر نفت عراق در تهران با اشاره به وضعیت صنعت نفت ایران و توانایی شرکت‌های بخش خصوصی کشور گفت: شرکت‌های فعال ما در بخش خصوصی از توانایی های فنی و تکنولوژیک مناسبی برخوردار هستند و نیروهای انسانی متخصص و کاربلدی در اختیار دارند که می توانند به رونق و توسعه صنعت نفت عراق بسیار کمک کنند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تاکید بر علقه های فرهنگی و دینی و تاریخ مشترک دو کشور، مساله امروز را عدم شناخت شرکت های دو طرف از میزان توسعه صنعت نفت خواند و افزود: شرکت‌های عراقی و حتی دولت عراق شناخت کافی نسبت به توانایی های شرکت های ایرانی ندارند و از طرف دیگر فعالان حوزه صنعت نفت ما هم ممکن است از فرصت های ایجاد شده در این صنعت در عراق آگاهی کامل نداشته باشند. هم‌چنین پشتوانه لازم برای این ارتباط هم فراهم نشده و این کاری است که باید توسط مسئولان دولتی و اتاق های بازرگانی دو کشور پیگیری شود.

وی از علاقمندی برخی شرکت‌های خارجی برای فعالیت و سرمایه‌گذاری مشترک با ایران در میادین نفتی عراق خبر داد و تصریح کرد: چند شرکت خارجی از کشورهای مختلف به طور مستقیم به او گفته‌اند که حاضر هستند با همکاری شرکت‌های ایرانی و یک شرکت عراقی وارد فعالیت در صنعت نفت عراق شوند.

آل‌اسحاق توضیح داد: در سفری که کمی قبل به برزیل داشتم در آنجا نمایندگان شرکت پتروپلاس ابراز علاقه کردند که با کمک و مشارکت شرکت‌های ایرانی وارد عراق شوند و در صنعت نفت این کشور فعالیت داشته باشند. پیش از این هم شرکت‌های دیگری از کشورهای کره‌جنوبی و هند در این مورد به طور مستقیم با من صحبت کرده بودند. غیر از این خبرهایی مبنی بر تمایل شرکت های مالزیایی و فرانسوی هم به من رسیده است.

وی با اشاره به این فرصت ها بر لزوم به کارگیری تمام توان مذاکراتی برای پیشبرد همکارهای دوجانبه تاکید کرد و از توانایی‌های شرکت های ایرانی در راه اندازی و توسعه بخش های مختلف در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در کشورهایی چون سریلانکا، ونزوئلا و سوریه گفت.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: برخی از مشکلاتی که امروز پیش روی فعالان بخش خصوصی ایران و عراق وجود دارد به اتاق های بازرگانی برمی گردد واین ما هستیم که باید با مذاکره بیشتر راه را برای حضور آنان در عراق هموار کنیم. برخی از موضوعاتی هم که به عنوان محدودیت نام برده می شود مثل مسایل امنیتی یا حضور آمریکا در واقع مشکلی برای کارهای دوجانبه ایجاد نمی کند.

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با ابراز خوش بینی نسبت به آینده روابط ایران وعراق، ثمره توسعه مسایل اقتصادی را ایجاد و توسعه امنیت منطقه دانست و گفت: کوتاه‌ترین راه برای رسیدن به امنیت منطقه استفاده از ابزار اقتصادی است. در این روزها هم معنای امنیت و هم مفهوم تهدید تغیر کرده و همه شکل اقتصادی به خود گرفته است. برای ایجاد امنیت در منطقه نیز بهترین راه پیوند زدن اقتصاد کشورهای منطقه به یکدیگر و منتفع شدن همه از این پیوندها است.

عراق قطب نفتی 10 سال آینده

ابراهیم بحرالعلوم نیز در این دیدار با تشکر از ابتکار اتاق در دعوت از او برای رایزنی در حوزه صنعت نفت، یکی از مشکلات فعلی بین ایران و عراق را کمبود این دست ابتکارات خواند و گفت: باید راه گفت و گو و مذاکره بین مسئولان اقتصادی دو کشور باز شود و رونق بگیرد تا بسیاری از مشکلات موجود حل شود.

بحرالعلوم تاکید کرد که عراق در 10 سال آینده به یکی از قطب های بزرگ نفتی در دنیا تبدیل خواهد شد و برای رسیدن به هدف نیاز به 500 میلیارد دلار سرمایه گذاری در حوزه های استخراج، تولید فرآورده، پتروشیمی و حمل و نقل دارد.

وی افزود: زمانی در سال های 2003 و 2004 من به عنوان وزیر نفت عراق آرزو داشتم که یک شرکت بین المللی وارد عراق شود و بخواهد با ما برای فعالیت در صنعت نفت عراق مذاکره کند اما امروز آن قدر درخواست داری که وقت لازم برای مذاکره با آن ها را نداریم. با این همه ما اولویت های خودمان را همکاری با کشورهای منطقه به ویژه ایران و بعد از آن ترکیه می دانیم چرا که امنیت منطقه در سایه فعالیت های اقتصادی ایجاد می شود.

وزیر سابق نفت عراق با بیان این که امروز سازمان انرژی جهانی در گزارش هایش بر روی صنعت نفت عراق و چشم انداز آن متمرکز شده از امیدها به شکوفایی این صنعت و برطرف کردن نقطه ضعف ها گفت.

وی افزود: در این راستا ما بسیار علاقمندیم که از توانایی های شرکت های خصوصی ایران استفاده کنیم و شک نداریم که ایران بخش خصوصی قدرتمندی دارد و با تکیه بر همین توانمندی است که ایران توان مقابله با تحریم ها را داشته است. تحریم های عراق در دهه 1990 قابل مقایسه با تحریم های ایران نیست اما آن تحریم ها اثرگذاری زیادی بر عراق داشت چون ما بخش خصوصی قدرتمندی نداشتیم.

مشاور پارلمان عراق با تاکید بر نقش بخش خصوصی در آینده عراق ادامه داد: اگر در آینده نیز دولت عراق بخواهد همه کارها را انجام دهد و همه چیز در دست بخش دولتی باشد در چرخه بازتولید دیکتاتوری می افتد. ما باید از ایران درس بگیریم که توانست با تکیه بر بخش خصوصی اقتصادش را پس از جنگ بازسازی و دوران سازندگی ایجاد کند.

ابراهیم بحرالعلوم با تاکید بر تداوم برگزاری جلسات و نشست ها بین فعالان اقتصادی ایران و عراق گفت: من حلال همه مشکلات نیستم. ایران و عراق باید به طور مداوم این قبیل جلسات را برگزار کنند. امیدوارم تماس ها وارتباطات بیشتر شود و مهمترین محوری که می توانیم بر روی آن کار کنیم وارد کردن شرکت های بخش خصوصی ایران به صنعت نفت عراق است.

این مقام عراقی بر برگزاری سمینارهای همکاری های مشترک اقتصادی بین دو کشور تاکید کرد و خواستار پیگیری مداوم دو کشور برای فعالیت های دوجانبه شد.