نظم و انضباط در کل زندگی آدمی نقش بسیار مهمی دارد، بنابراین مربی باید بکوشد در زمین آماده شاگرد بذر علم و ایمان و تقوا و انضباط بیفشاند تا میوه «انسان صالح» برداشت کند.

دستورها و تعالیم تربیتی پیشوایان دینی در پرورش و تربیت صحیح فرزندان نشان می‎دهد که آموزش نظم و انضباط علمی و عملی از جایگاهی ویژه برخوردار است.

هنگام ولادت، در گوش راست کودک اذان و در گوش چپش اقامه بگویید و در روز هفتم برایش عقیقه کنید. موهای سرش را بتراشید و هم وزنش صدقه دهید. در روز هفتم، پسران را ختنه کنید. مادر، تا دوسال به فرزند شیر دهد؛ تا هفت سالگی بگذارید کودک بازی کند. در هفت سال دوم، حلال و حرام به او بیاموزید. با کمی دقت در این دستورها جایگاه مهم نظم در تربیت کودک را نشان می‎دهد.

نظم در تعلیم و تعلم و آداب و وظایف مشترک معلم و شاگرد

فراگیری علم و دانش که از سوی پیامبر گرامی اسلام(ص) امری لازم و واجب شمرده شده است، هنگامی به گونه شایسته انجام می‎پذیرد که با نظم و انضباط همراه باشد. منظور از نظم در تعلیم و تعلم این است که شیوه‏ها و قانون‏های ویژه را در مدت فراگیری علم و دانش باید ارج نهاد و بر اساس آن حرکت کرد و از آداب و وظایف مشترک معلم و شاگرد این است که ابتدای امر خلوص نیت داشته باشند و قلب‏ها را به دور از هرگونه آلودگی قرار دهند و پاک سازی دل کنند و در امر تعلیم و تعلم به وظایف دینی خود عمل کنند و موازین اخلاقی و انسانی را آنچه که در شرع و عرف مقدس اسلام مقدر نموده‏اند به کار ببندند.

معلم قبل از اینکه بر سر کلاس درس حضور یابد آمادگی قبلی داشته و در مقابل شاگرد هم این طور باید باشد و شاگرد و معلم باید در کلاس درس به نظافت و پاکیزگی و آراستگی ظاهر خود توجه داشته باشند و از هر گونه جدال و ستیزه‏جویی خودداری کنند و با علم و توجه و توکل بر خداوند متعال در راه علم‎آموزی تلاش و کوشش کنند و در برابر حق و حقانیت تسلیم شوند.

آداب و وظایف ویژه معلم در جلسه درس

معلم در وهله اول باید خود شخصی منضبط باشد و ظاهر خود را بیاراید؛ یعنی اینکه ژولیده و نامرتب وارد کلاس درس نشود چون خود اسوه نظم و انضباط برای شاگردان است و رابطه خود را با خداوند مستحکم و مستدام دارد و کار خود را فقط برای رضای خدا بداند و نیت و هدف خود را صادقانه و خالصانه دنبال کند و باید آرامش و نرم خویی و سادگی را سرلوحه زندگی خود قرار دهد و نگاه خود را در میان شاگردان خود عادلانه و منصفانه توزیع کند و قبل از شروع درس یاد و قلب‏ها را به یاد خداوند متعال روانه کند و چند آیه از قرآن برای شاگردان تلاوت کند.

آسان‏ترین روش تدریس را به کار ببرد که مبادا جلسه درس برای شاگردان خسته کننده و نا امید کننده باشد و این را جزیی از وظایف خود بداند که باید در شاگردانش حس مسئولیت و انضباط پدید آورد و اشتباهات شاگردانش را با روش ملایم و فروتنی و متانت به آنان تذکر دهد تا دچار دلزدگی از درس و مدرسه نشوند و در حفظ نظم کلاس از شاگردان کمک بگیرد تا حس همکاری را در آنان به وجود بیاورد و این معلم است که با گفتار و کردارش می‎تواند رسالت علمی خود را به شاگردانش ابلاغ کند آن هم با زبان علم و عمل نه با پند و اندرز و سرزنش بی جا.

آداب و وظایف شخصی شاگرد

شاگردان باید برای آموختن علم و دانش حریص باشند و با برنامه‏ریزی دقیق و منظم در وقت، لحظه‏های زندگی را غنیمت و عزیز بشمارند و اشتغالات بیهوده و غیره درسی خود را قطع کنند و از نشست و برخاست‏ها و معاشرت‏هایی که او را از علم‏آموزی باز می‎دارد دوری کند و تمام همت خویش را در راه علم و دانش به کار ببندد تا در تحصیلات علمی اولویت‏ها را رعایت کند و دل را از هرگونه آلودگی و پلیدی پالایش دهد.

در هنگام درس حواس خود را کاملاً متوجه معلم کند و از سؤال کردن به خاطر شرم و حیا باید دریغ نورزد و به دنبال سؤال‎های خود باشد تا به جواب صحیح آن از طرف معلم باشد و ادب و نزاکت را باید در سر کلاس درس همیشه و در همه حال باید رعایت کرد و در برابر معلمش فروتنی کند و او را بزرگ بشمارد و به او احترام بگذارد و در بحث‎های علمی موازین اخلاقی را با تمام اصولش رعایت کند.

بنابراین نتیجه می‎گیریم که آدمی باید در همه حال نظم و انضباط راسرلوحه خود قرار دهد تا به سلامت و آسایش بتواند به خواسته‏های والا و انسانی خود برسد و انسانی می‎تواند پله‏های ترقی و موفقیت را در زندگی طی کند که منضبط باشد و اصول آن را رعایت و ترغیب کند.

