اجرای 50 نمایش در دومین یادواره هنری تجلی بصیرت

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم گله‌دارزاده دبیر بخش هنرهای نمایشی یادواره هنری بصیرت با اعلام این خبر گفت: بخش‌های مسابقه نمایشنامه خوانی، تئاتر صحنه ای و نمایش های خیابانی به صورت رقابتی و بخش تئاتر سیار به صورت جنبی و غیر رقابتی برگزار می شود.

گله دار زاده ادامه داد: بخش مسابقه نمایشنامه خوانی از هفتم دی ماه در شهر یزد آغاز به کار خواهد کرد که در این بخش هفت اجرای نمایشنامه خوانی در جدول برنامه قرار داده شده است.

وی افزود: همچنین تعداد 8 نمایش در بخش تئاتر صحنه ای از هفتم دی ماه به میزبانی استان مازندران و شهر تنکابن اجرای خود را آغاز می کنند و تعداد 30 نمایش هم در بخش خیابانی دومین یادواره هنری بصیرت به مرحله نهایی مسابقه راه یافته اند.

دبیر بخش هنرهای نمایشی دومین یادواره هنری تجلی بصیرت اظهار داشت: بخش نمایش های خیابانی یادواره بعد از نماز جمعه روز هشتم دی ماه به صورت همزمان در تهران و 20 استان کشور در محل های برگزاری نمازهای جمعه آغاز به کار می کند که این نمایش ها به مدت 3 روز ادامه خواهد یافت و در مجموع تعداد 150 اجرا برای این بخش در نظر گرفته شده است.

گله دار زاده همچنین به بخش تئاتر سیار دومین یادواره هنری تجلی بصیرت اشاره کرد و گفت: در این بخش با برنامه ریزی هایی که شده تنوع قابل قبولی در اجرای نمایش ها لحاظ شده تا چنانچه یک مخاطب نمایشی را در یک نقطه از شهر تماشا کرد در نقطه دیگر نمایش دیگری را تماشا کند.

مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی کشور همچنین به تنوع مکان های درنظر گرفته شده برای اجرای نمایش ها اشاره کرد و افزود: سعی ما بر این بوده تا در همه مناطق شمالی، جنوبی، شرقی، غربی و مرکز شهر مکان هایی برای اجرا درنظر گرفته شود تا همه مردم شهر تهران از اجراهای تئاتر سیار بهره مند باشند.

به گفته وی، چهار نمایش درنظر گرفته شده برای بخش تئاتر سیار در یادواره هنری تجلی بصیرت روزهای نهم و دهم دی ماه اجرا خواهد شد که جدول دقیق زمانی و مکانی آن به زودی از طرف دبیرخانه بخش هنرهای نمایشی یادواره اعلام خواهد شد.

دومین یادواره هنری تجلی بصیرت به همت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در رشته های هنرهای نمایشی، موسیقی و هنرهای تجسمی برگزار خواهد شد.