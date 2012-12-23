آغاز ثبت نام دوره های کاردانی پودمانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی با بیان اینکه ثبت نام دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای پودمانی نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی در 292 رشته، 4131 کد رشته محل،در 682 مرکز آموزش علمی کاربردی انجام خواهد گرفت گفت: سهم استان مرکزی 46 کد رشته در 79 کد رشته محل و در 16 مرکز آموزش علمی کاربردی خواهد بود.

مصطفی نعمتی در ادامه افزود: پذیرش در مجموع 31 استان کشور تعداد 265 هزار نفر در چهار گروه آموزشی صنعت، کشاورزی، مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر می باشد.



وی با اشاره به اینکه از رشته های جدید در این دوره می توان به رشته های خوشنویسی، ویراستاری، کارگردانی ، طراحی بازیهای رایانه ای و تولید آلومینیوم می توان نام برد اظهار داشت: داوطلبان ثبت نام در دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای پودمانی نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی در مهلت مقرر می توانند با مراجعه به پایگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org نسبت به مشاهده دفترچه، خرید الکترونیکی کارت اعتباری، ثبت نام به وسیله کارت های بانکی عضو شبکه شتاب و ثبت نام خود اقدام نمایند.



وی در پایان با تاکید بر اینکه پذیرش این دوره به صورت بدون کنکور و بر اساس معدل دیپلم انجام می شود و به پذیرفته شدگان معافیت تحصیلی تعلق می گیرد خاطرنشان کرد: اسامی پذیرفته شدگان دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای نیمه اول بهمن ماه اعلام می شود و شروع کلاس ها نیز از نیمه دوم بهمن ماه خواهد بود.