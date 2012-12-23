به گزارش خبرگزاری مهر، این سالنامه مشتمل بر اطلاعاتی در خصوص امور فنی و زیر بنایی، حمل ونقل کالا، حمل ونقل مسافر، ایمنی و ترافیک، آموزش، حمل ونقل هوشمند و انرژی و مصرف سوخت است.



این سالنامه به منظور قرار دادن آمار صحیح و مستند در اختیار مدیران ذی ربط، برای فراهم کردن زمینه تصمیم گیری مناسب برای آن ها تهیه، منتشر و توزیع شده است.

تجلیل نماینده مردم کرج در مجلس از دست اندکاران حمل ونقل البرز

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی، با اهدای لوح تقدیری از تلاش های مدیرکل حمل و نقل و پایانه ها و دست اندرکاران حمل و نقل استان البرز قدر دانی کرد.



محمدجواد کولیوند نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی به مناسبت روز حمل و نقل و رانندگان با ارسال لوح تقدیری از تلاش‌های محمد جواد عطرچیان، مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان البرز و کارکنان این اداره تقدیر و تشکر کرده است.



کولیوند در این لوح ضمن اشاره به سابقه تاریخی نامگذاری روز حمل ونقل و حماسه آفرینی دست اندرکاران برای نجات میهن اسلامی، خدمات طاقت فرسای ناوگان حمل ونقل در دوره دفاع مقدس که مسیرهای طولانی جاده ای، ریلی و هوایی را با پشتکاری شگفت انگیز طی کرده اند و روزهای پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته اند تا چرخ های اقتصاد کشور از حرکت بازنماند، را قابل تحسین ذکر کرده است.



وی مشارکت و همت دلیر مردان حمل ونقل که در طول تاریخ میهن عزیزمان صحنه های کم نظیری از فداکاری و از جان گذشتگی خلق کرده اند را، موجب ماندگاری روز حمل ونقل در تاریخ کشور و یاد مردم میهن اسلامی ذکر کرده است.



همچنین در این لوح از تلاش مجموعه دست اندرکاران حمل ونقل استان قدردانی به عمل آمده است.



تقدیر استاندار البرز از مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان



استاندار البرز، با اهدای لوح تقدیری از مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز تقدیر کرد.



اصغر عربیان استاندار البرز به مناسبت روز حمل ونقل و رانندگان، با ارسال لوح تقدیری از تلاش‌های محمد جواد عطرچیان، مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان البرز و کارکنان این اداره تقدیر و تشکر کرده است.



در این لوح آمده است: توسعه و پیشرفت هر کشوری مرهون اراده بزرگمردانی است که همواره حدیث خدمت را با جلوه های عینی از شور و عشق زمزمه می کنند، بدون تردید ارتقای کیفی و کمی حمل ونقل، به عنوان محور توسعه و شکوفایی کشور حاصل تلاش همین اراده های پولادی است که در سخت ترین لحظات و شرایط برای بالندگی این ملک و ملت به منصه ظهور می رسد.



همچنین در این لوح از تلاش مجموعه دست اندرکاران حمل و نقل استان قدردانی به عمل آمده است.