به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای هیئت مدیره اتحادیه قطار شهری کشور در سفری به قم علاوه بر بازدید از طرح‌های قطار شهری قم، در جلسه‌ای با حضور شهردار به بررسی راه‌های بهره وری بهتر از این طرح‌ها پرداختند.



مهندس مقدسی رئیس هیئت مدیره اتحادیه قطار شهری کشور در این جلسه اظهار داشت: اتحادیه قطار شهری متشکل از نمایندگان سازمان‌ها و شرکت‌های قطار شهری کشور و به نوعی یک تشکل غیردولتی است که مسائل فنی و تخصصی قطار شهری را در قالب کمیته‌های تخصصی پیگیری می‌کند.



وی هدف از بازدید اعضای هیئت مدیره این اتحادیه از طرح‌های قطار شهری قم را اعلام آمادگی این اتحادیه برای پشتیبانی از طرح‌های قطار شهری قم ذکر کرد و گفت: هیئت مدیره این اتحادیه علاوه بر تشکیل جلسات در تهران به شهرهایی که درگیر حمل و نقل ریلی هستند سفر می‌کنند تا مسائل و مشکلات خاص قطار شهری را در امر توسعه ناوگان و بهره وری با مشورت و استفاده از نیروهای متخصص مورد بررسی و پیگیری قرار دهد.



رئیس هیئت مدیره اتحادیه قطار شهری کشور ادامه داد: اتحادیه قطار شهری کشور می‌تواند در کنار سازمان قطار شهری قم کنترل و نظارت خوبی برای تسهیل در خرید تجهیزات مورد نیاز داشته باشد.



وی تاکید کرد: اتحادیه قطار شهری کشور به شهردار و رئیس سازمان قطار شهری و مجموعه مدیران دست اندرکار این طرح‌ها اعلام آمادگی می‌کند که از توانمندی خود برای ارائه خدمات مورد نیاز تخصصی استفاده کند.



مقدسی به ضرورت توجه به طرح‌‌های قطار شهری در قم اشاره کرد و گفت: شهر قم علاوه بر جمعیت زیادی که دارد - که به عنوان کلانشهر شناخته شده است - سالانه میزبان میلیون‌ها زائر از استان‌ها و کشورهای مختلف است، بنابراین مدیران و برنامه‌ریزان شهر متناسب با رشد جمعیت و زائران، طرح‌های مختلفی را اجرا می‌کنند.



وی جمع آوری پیشنهادها و نظرهای مدیران شهرهایی که طرح‌های قطار شهری در آنها اجرایی شده و یا در حال اجرایی است را در جلب نظر دولت و مجلس برای حمایت از طرح‌ها مهم دانست و تاکید کرد: سعی می‌کنیم تعامل نزدیک با دولت و مجلس داشته باشیم تا خروجی قابل قبولی از این پیشنهادها به دست آید.



به اعتقاد رئیس هیئت مدیره اتحادیه قطار شهری کشور، با بهره برداری از طرح‌های قطار شهری در شهرهای تهران و مشهد و نیز استفاده شهروندان ایرانی از سیستم حمل و نقل ریلی دیگر کشورها، رفته رفته مسئولان و مردم به اهمیت این صنعت آشنا شدند و من فکر می‌کنم این صنعت جزو اولویت‌های کشور است و حتی در شرایط بحرانی می‌تواند یک موضوع با اولویت باشد.



وی ادامه داد: یقینا مسئولان دولت و مجلس نسبت به این مسئله توجه دارند و امیدواریم مشکلات پیش روی توسعه این صنعت حل شود.



مقدسی با اشاره به راه اندازی طرح مونوریل و خدماتی که اتحادیه قطار شهری می‌تواند به این طرح داشته باشد اظهار کرد: به خاطر اینکه دست اندرکاران این طرح تمام وقت خود را صرف توسعه ناوگان یا خطوط می‌کنند، باید توجه ویژه‌ای به مقوله بهره برداری شود.



کمک به بهره برداری از مونوریل



وی اضافه کرد: ناوگان‌های مونوریل از قبل خریداری شده و اگر قرار باشد این طرح افتتاح شود، بحث بهره برداری آن خیلی مهم است، از این رو اتحادیه قطار شهری کشور اعلام آمادگی کرد که در امر آموزش و هدایت منابع انسانی و تربیت آنها برای اینکه آماده بهره برداری باشند و مشکلات شهروندان را برطرف کنند اهتمام جدی داشته باشد.



مقدسی با بیان اینکه اتحادیه قطار شهری متشکل از کل خانواده قطار شهری کشور است تصریح کرد: این اتحادیه علاوه بر دارابودن مجمع، اعضای هیئت مدیره و نمایندگان همه شرکت‌های تابعه، اعضای هیئت علمی و کارشناسان خبره را در قالب کمیته‌های تخصصی سازماندهی کرده و از توانمندی خوبی برای ارائه خدمات تخصصی و فنی برخوردار است.



به گفته وی، اتحادیه قطار شهری کشور به عنوان اتاق فکر سازمان‌های قطار شهری فعالیت می‌کند، که علاوه بر آن به عنوان اتاق فکری برای دولت و مجلس، مسائل مربوط به قطار شهری را بررسی و به مراجع تصمیم‌گیر ارائه می‌کند.



مقدسی اظهار کرد: برای استفاده از صنعت حمل و نقل ریلی این طور نیست که نسخه واحدی را برای همه کشور و شهرهای دنیا در نظر گرفت بلکه بر اساس تناسب با موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی و امکاناتی که در هر شهر وجود دارد، سیستم حمل و نقلی آن تعریف می‌شود.



رئیس اتحادیه قطار شهری کشور همچنین از اعزام کمیته‌های تخصصی به قم برای همکاری بیشتر با طرح‌های قطار شهری این کلانشهر خبر داد و گفت: این سازمان برای ارائه خدمات تخصصی مورد نیاز مدیریت شهری قم آمادگی کامل دارد.



بازنگری در اساسنامه سازمان‌های قطار شهری



وی در مورد بازنگری در اساسنامه سازمان‌های قطار شهری اظهار کرد: کمیته‌ای برای این کار در وزارت کشور تشکیل شده و اتحادیه قطار شهری کشور نیز در این کمیته عضویت دارد. در این زمینه نقطه نظرات سازمان‌های قطار شهری و شهرداری‌ها جمع آوری شده و مدیران و دست اندرکاران وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها درگیر این موضوع هستند.



مقدسی با بیان اینکه زمینه بازنگری در این اساسنامه فراهم شده است تاکید کرد: امیدوارم اساسنامه قبلی که متناسب با شرایط 10 سال پیش تنظیم شده بازنگری شود.

