  1. حوزه و دانشگاه
۳ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۲۷

یک عضو کمیسیون آموزش:

اعضای هیأت رئیسه کمیته تفحص از دانشگاه آزاد انتخاب شدند

اعضای هیأت رئیسه کمیته تفحص از دانشگاه آزاد انتخاب شدند

به گفته یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، هیأت رئیسه 4 نفره کمیته تفحص از دانشگاه آزاد امروز مشخص شدند.

عبدالوحید فیاضی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: در جلسه امروز سید محمود نبویان به عنوان رئیس کمیته تفحص، قاسم جعفری و علی اصغر زارعی به عنوان نایبان رئیس و رضا صابری در کسوت دبیر کمیته تفحص از دانشگاه آزاد معین شدند.

وی گفت: این کمیته با تشکیل جلسه ای در هفته جاری، وظایف را در خصوص آغاز تفحص از دانشگاه آزاد تقسیم می کنند.

به گزارش مهر، عباس مقتدایی، جبار کوچکی نژاد، علیرضا منظری توکلی، قاسم احمدی لاشکی، رضا صابری، عبدالوحید فیاضی، علیرضا سلیمی، عطاالله سلطانی و قاسم جعفری نیز به عضویت تیم تفحص کننده از دانشگاه آزاد درآمدند.

ضرغام صادقی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم در این کمیته حضور دارد.

کد مطلب 1773588

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