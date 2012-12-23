رسوایی بنغازی بزرگترین رسوایی تاریخ آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه آمریکایی " واشنگتن پست " ، یک روز پس از برگزاری کنفرانسی مطبوعاتی از سوی نماینده های جمهوری خواه سنای آمریکا برای بررسی گزارش وزارت خارجه این کشور درباره کشته شدن 4 آمریکایی در حمله به کنسولگری این کشور در بنغازی لیبی، سناتور " جیمز اینهف" این رسوایی دولت اوباما را بزرگتر از رسوایی واترگیت و ایران کنترا خواند.

سناتور جمهوری خواه اوکلاهاما گفت: من اسناد و اوراق لاپوشانی های متعدد پنتاگون در خصوص ماجرای واتر گیت و ایران کنترا را خوانده ام و با آنها آشنا هستم اما تا به حال چنین ماجرایی ندیده ام. من فکر می کنم این بزرگترین لاپوشانی است که تا به حال دیده ام .

وی در ادامه گفت : با وجود گزارش ها و شهادت هایی که در کنگره ارائه شده است هنوز دولت اوباما توضیح نداده است که چرا در گزارش هایی که به "سوزان رایس" نماینده آمریکا در سازمان ملل داده شده بود اسم القاعده حذف شده بود. البته ما می دانیم که چرا نام القاعده از گزارش ها حذف شده بود.

اینهف در ادامه به علت حذف نام القاعده از گزارش دولت اوباما پرداخته و گفت : موضوع قبل از انتخابات بود و دولت اوباما می خواست با حذف نام القاعده از گزارش ها اینگونه وانمود کند که کارش با القاعده تمام شده است.