شهرکرد منطقه ای مناسب برای برگزاری اردوهای تیم ملی است

محمود شمسی پوردرگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط ویژه شهرستان شهرکرد، ادامه داد: این شهرستان بلندترین شهرستان کشور از سطح دریا است و با توجه به این مهم این شهرستان منطقه مناسب از نظر متفاوت بودن نوع آب و هوایی برای برپایی اردوهای تیم ملی است.

وی ادامه داد: با اتمام پروژه های ورزشی در شهرستان شهرکرد، سرانه ورزشی در این شهرستان افزایش پیدا می کند .

شمسی پور با اشاره به احداث خوابگاه ورزشکاران در این شهر، عنوان کرد: یکی از اقدامات مهم دولت درورزش این شهرستان، ساخت این خوابگاه مجهز ورزشی بوده است.

وی تاکید کرد: این خوابگاه ورزشی در کنار سالنهای ورزشی شهرکرد در یکی از بهترین نقاط شهرکرد احداث شده است.

ورود ورزشکاران تیم ملی به چهارمحال و بختیاری نقش بسزایی در توسعه ورزش دارد

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ورود ورزشکاران تیم ملی و برپایی اردوهای ورزشی در استان چهارمحال و بختیاری می تواند نقش بسزایی در رشد و توسعه ورزش این استان داشته باشد.

وی گفت: استان چهارمحال و بختیاری در ورزشهای انفرادی همچون وزنه برداری، ورزشهای رزمی، ورزشهای دو میدانی توانسته در کشور قهرمانان بسیار زیادی را بپروراند.

شمسی پور تصریح کرد: دولت در توسعه اماکن و سالنهای ورزشی در دولت نهم و دهم اقدامت بسیار زیادی انجام داده است.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری یادآور شد: احداث سالنهای ورزشی در روستاها، احداث استخرهای شنا در شهرها، تجهیز سالنهای ورزشی و ... از اقدامات مهم دولت بوده است.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری گفت: هم اکنون این استان در ورزشهای انفرادی هرساله مقامهای کشوری و بین المللی بسیاری کسب می کند.

وی ادامه داد: هیئت های ورزشی استان چهارمحال و بختیاری باید آموزش تخصصی را با آخرین استاندارها در دستور کار خود قرار دهند و به استعداد یابی در مدارس توجه خاصی داشته باشند.