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۳ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۰۲

محبی:

3500 ساعت برنامه در صدای خراسان جنوبی پخش می شود

3500 ساعت برنامه در صدای خراسان جنوبی پخش می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون صدای مرکز صدا و سیمای خراسان جنوبی از تولید و پخش سه هزار و 500 ساعت برنامه در صدای استان در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محبی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه رادیو به عنوان رسانه گرم و صمیمی در جامعه مطرح است، اظهارداشت: این امر باعث شده نفوذ، همراهی و همدلی بیشتری در بین مردم داشته باشد.

وی با بیان اینکه امسال در جدول پخش برنامه های بازنگری شده، عنوان کرد: برنامه های صدا با توجه به اقتضاعات  بومی ارزیابی شده است.

وی با بیان اینکه زمان پخش برنامه های سراسری را در رادیوی استانی کم کرده ایم،  بیان داشت: سهم تولید برنامه های استان را در سال جاری افزایش داده ایم.

محبی به کسب رتبه های مختلف در جشنواره های داخلی و خارجی اشاره کرد و افزود: کسب رتبه نخست جشنواره بزرگ کودک و نوجوان توسط برنامه "حس خوب کودکی" و رتبه برتر کشوری توسط جشنواره کشوری رادیو جوان از جمله این موفقیت ها در سال جاری است.

معاون صدای مرکز صدا و سیمای خراسان جنوبی با اشاره به اجرای برنامه های زنده "نماشوم" و "جمعه به جمعه" در خارج از استودیو و استقبال مردم از این دو برنامه صدای استان گفت: برنامه "نماشوم " با 77 درصد شنونده توانسته رضایت 88 درصدی مخاطبان را جلب کند.

کد مطلب 1773613

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