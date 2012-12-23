3500 ساعت برنامه در صدای خراسان جنوبی پخش می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محبی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه رادیو به عنوان رسانه گرم و صمیمی در جامعه مطرح است، اظهارداشت: این امر باعث شده نفوذ، همراهی و همدلی بیشتری در بین مردم داشته باشد.

وی با بیان اینکه امسال در جدول پخش برنامه های بازنگری شده، عنوان کرد: برنامه های صدا با توجه به اقتضاعات بومی ارزیابی شده است.

وی با بیان اینکه زمان پخش برنامه های سراسری را در رادیوی استانی کم کرده ایم، بیان داشت: سهم تولید برنامه های استان را در سال جاری افزایش داده ایم.

محبی به کسب رتبه های مختلف در جشنواره های داخلی و خارجی اشاره کرد و افزود: کسب رتبه نخست جشنواره بزرگ کودک و نوجوان توسط برنامه "حس خوب کودکی" و رتبه برتر کشوری توسط جشنواره کشوری رادیو جوان از جمله این موفقیت ها در سال جاری است.

معاون صدای مرکز صدا و سیمای خراسان جنوبی با اشاره به اجرای برنامه های زنده "نماشوم" و "جمعه به جمعه" در خارج از استودیو و استقبال مردم از این دو برنامه صدای استان گفت: برنامه "نماشوم " با 77 درصد شنونده توانسته رضایت 88 درصدی مخاطبان را جلب کند.