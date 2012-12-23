مواجه مردم 5 شهرستان آذربایجان غربی با مشکل مین های عمل نکرده

به گزارش خبرنگار مهر، راضیه خدا دوست بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کمیته استانی طرح مین زدایی با بیان اینکهمردم شهرستانهای اشنویه، سردشت و پیرانشهر در جنوب، ارومیه در مرکز و سلماس در شمال آذربایجان غری با این پدیده شوم مواجه هستند، افزود: هزینه های آموزش و پیشگیری در این زمینه، منجر به کاهش میزان خسارتها و هزینه های بعدی معلولیتها می شود.

وی آگاه سازی در راستای پیشگیری از معلولیتهای ناشی از انفجار مین و مهمات عمل نکرده به ویژه در بین گروه های در معرض خطر را بسیار مهم و اساسی دانست و اظهار داشت: هم اکنون پاکسازی زمین های آلوده به مین در استان امکانپذیر نبوده که در این راستا ضرورت آگاهسازی گروه های در معرض خطر به ویژه افراد زیر 18 سال بیش از پیش لازم است.



خدادوست ضمن تاکید بر لزوم همراهی تمامی دستگاههای اجرایی در این خصوص، اظهار امیدواری کرد: با همراهی و همکاری دستگاه های اجرایی استان، روند رو به رشدی در کاهش آسیب های ناشی از مین در استان ایجاد شود.



استان آذربایجان غربی در هشت سال دفاع مقدس یکی از جبهه های فعال در جنگ با رژیم بعثی عراق و گروهک های ضد انقلاب بود که مین ها در جهت دفاع از شهرها و روستاها در زمان جنگ کاشته شده اند.

