به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اعلام کرد: یک باب منزل مسکونی به ارزش 300 میلیون تومانی در رزن وقف شد.

بر اساس این گزارش واقف این وقف که خانه 6 دانگ خود را برای کمک به ایتام و مستمندان وقف مؤسسه خیریه امام حسن مجتبی (ع) کرده سعید خوش بین نام دارد که مساحت این ملک یکهزار و 26 متر مربع است.

همچنین این واقف مبلغ 200 میلیون تومان وجه نقد نیز به حساب مؤسسه خیریه امام حسن (ع) واریز کرده است.

وی تصریح کرد: ارزش این موقوفه بر اساس نظر کارشناسان اوقاف 300 میلیون تومان برآورد شده و این واقف خیراندیش اعلام کرده که به‌صورت ماهانه نیز مبلغ 10 میلیون تومان به حساب این مؤسسه خیریه شخصاً پرداخت خواهد کرد.