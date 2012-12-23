155 طرح توسعه کشاورزی در صحنه موفق به دریافت تسهیلات شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید موسی موسوی فرد ظهر یکشنبه در سی و هشتمین نشست شورای توسعه کشاورزی این شهرستان گفت: تاکنون 700 پرونده در این شورا برای توسعه کشاورزی تشکیل شده که از این تعداد 452 طرح به تصویب رسیده است.

وی با بیان اینکه تاکنون 342 فقره پرونده برای پرداخت تسهیلات به بانک عامل ارسال شده است، افزود: از این تعداد 155 مجری طرح موفق به دریافت تسهیلاتی به مبلغ 55 میلیارد ریال از سوی بانک های عامل این شهرستان شده اند.

موسوی فرد، عمده تسهیلات پرداخت شده به مجریان طرح ها را در بخش دام، توسعه باغات، احداث و توسعه صنایع تبدیلی و توسعه کشت گیاهان دارویی عنوان و خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح ها زمینه اشتغال 280 نفر فراهم شده است.

وی همچنین از واگذاری 145 هکتار از اراضی ملی مستعد واگذاری به افراد فاقد زمین در این شهرستان خبر داد و گفت: این اراضی به صورت اجاره و موقت تحویل متقاضیان خواهد شد و در صورت اجرای طرح به طور کامل این زمین ها به طور دائم در اختیار مجریان طرح قرار می گیرد.

سرپرست فرمانداری صحنه، هدف از اجرایی شدن این طرح ها را توسعه بخش کشاورزی اعلام کرد و افزود: دانش آموخته گان بخش کشاورزی، شرکت های تعاونی و افراد بومی در اولویت خواهند بود.

همایش قرآنی کارکنان و خانواده های نیروی انتظامی صحنه برگزار شد

پنجمین همایش قرآنی کارکنان و خانواده های نیروی انتظامی شهرستان صحنه با عنوان 'قرآن، عترت و ولایت' برگزار شد.

در این همایش که روز یک شنبه با حضور کارکنان و خانواده های نیروی انتظامی صحنه در سرسرای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، امام جمعه صحنه، قرآن را کتاب هدایت انسان و خدمت در این مسیر را افتخاری بزرگ دانست.

حجت الاسلام احمد زارعی خاطرنشان کرد: اگر فرهنگ غنی قرآن کریم که موجب سعادت انسانهاست، در میان اقشار جامعه نهادینه شود و عمل به آموزه های این کتاب آسمانی در راس امور قرار گیرد، تمام مشکلات برطرف می شود.

وی با تقدیر از فعالان این عرصه در ناجا گفت: مسیر حرکت نیروی انتظامی در بحث قرآن‌ محوری مسیر شاخص بوده و این نیرو امروز با تمسک به قرآن و بهره‌گیری از مفاهیم آن چنان صیانتی در خود ایجاد کرده که نتیجه آن هدیه امنیت و آرامش به مردم است.

وی در ادامه ترویج فرهنگ قرآنی را بسیار ارزشمند دانست و افزود: قرآن کریم به همه انسان ها درس ایثار، فداکاری، حق طلبی، استکبارستیزی و زندگی سعادتمندانه می دهد، به همین دلیل دشمنان تمایل ندارند که این کتاب آسمانی، درس زندگی مسلمانان و جهانیان باشد.

فرمانده نیروی انتظامی صحنه نیز در این همایش گفت: قرآن هدیه ای آسمانی است که به انسان ها درس زندگی می دهد و از زشتی ها و پلیدی ها باز می دارد.

سرهنگ علی الهیاری با بیان اینکه تکریم و ترغیب خانواده های کارکنان نیروی انتظامی به معارف اسلامی از اولویت های این فرماندهی است، افزود: نیروی انتظامی با هدف تقویت معنویت در بین کارکنان و سربازان خود و همچنین خانواده های آنان اقدام به برگزاری محافل قرآنی و کلاس های آموزشی قرآن کریم در طول سال می کند.

وی با اشاره به مفهوم ولایت در فرهنگ قرآنی، ولایت فقییه را حافظ عقاید و معارف مسلمین و دین خدا دانست و گفت: اقتدار، عزت و عظمت امروز ایران اسلامی از برکت وجود ولایت مطلقه فقیه است.

فرمانده انتظامی صحنه اظهار داشت: یکی از اساسی ترین ماموریت های نیروی انتظامی ایجاد آرامش و امنیت در جامعه است که این امر مهم با داشتن روحیه الهی و قرآنی محقق می شود.

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی،هنری و قرآنی، پخش نماهنگ، برگزاری مسابقه حضوری، اجرای تواشیح، مدیحه سرایی و تجلیل از 15 فعال رتبه های برتر مسابقات قرآنی در بخش قرائت، حفظ، مفاهیم و تفسیر از دیگر بخش های این همایش بود.