رسول خوروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خریدهای سپاهان در نقل و انتقالات نیم فصل نخست لیگ برتر اظهار داشت: ما بازیکنان خوبی به تیم جذب کردیم و این بازیکنان می‌توانند نقاط ضعف تیم ما را برطرف کنند و در نیم فصل به تیم سپاهان کمک می‌کنند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا از خریدهای سپاهان در نیم‌فصل نخست لیگ برتر رضایت دارید، تصریح کرد: ما از خریدهای تیم رضایت داریم و مطمئنم که هر خریدی از سوی مدیرعامل باشگاه انجام شود، به سود تیم بوده و بازیکنان خوبی به تیم جذب شده‌اند.

سرپرست سپاهان در مورد انتقاداتی که به جذب شهاب گردان و از دست دادن رضا محمدی توسط هواداران سپاهان مطرح می‌شود، ‌ادامه داد: من انتقادی ندیدم و خبری از مطرح شدن انتقاد به خریدهای سپاهان ندارم؛ در هر صورت باید بگویم ما از خریدهای سپاهان راضی هستیم.

وی در پاسخ به سئوالی پیرامون وضعیت احسان حاج‌صفی برای دیدار روز سه‌شنبه سپاهان مقابل مس کرمان بیان داشت: قرار است تکلیف این بازیکن در تمرین فردا مشخص شود و در صورتی که پزشکان سپاهان تشخیص دهند که او مشکلی برای بازی کردن مقابل مس کرمان ندارد، از این بازیکن در ترکیب تیم استفاده خواهیم کرد.