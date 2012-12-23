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۳ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۵۲

وفایی نژاد اعلام کرد:

415 هکتار اراضی شهرکهای صنعتی مازندران سند تفکیکی دارند

415 هکتار اراضی شهرکهای صنعتی مازندران سند تفکیکی دارند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران گفت: هم اکنون 415 هکتار از اراضی شهرکهای صنعتی استان دارای سند تفکیکی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی وفایی نژاد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با همکاری ادارات کل ثبت اسناد و املاک و منابع طبیعی و آبخیزداری، برای سند دار شدن شهرکها و نواحی صنعتی استان اقدام و این اسناد بنام شرکت شهرکهای صنعتی مازندران صادر می شود.

وی بیان داشت: 415 هکتار از زمینهای شهرکهای صنعتی مازندران دارای سند تفکیکی شدند که مزایای فراوانی از جمله تأمین وثیقه، جایگزینی ضمانت بانکی و تسهیلات اعطایی برای واحدهای تولیدی و صنعتی دارد.
 
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، از صدور سند ثبتی هزار و 438 هکتار از زمینهای شهرکها و نواحی صنعتی استان خبر داد.

وفایی نژاد با اشاره به اراضی دارای سند ثبتی شهرکها و نواحی صنعتی اظهار داشت: مساحت مجموع زمینهای شهرکها و نواحی صنعتی مازندران، هزار و 869 هکتار بوده که سند ثبتی هزار و 438 هکتار از زمین های شهرکها و نواحی صنعتی استان صادر شده است.


 

کد مطلب 1773633

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