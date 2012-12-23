پرونده مالی مدیران سابق شهرداری اراک به دادگاه جزایی ارجاع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید محمد‌حسینی طاهری افزود: تحقیق و رسیدگی مقدماتی به پرونده شهرداری اراک در دادسرا به اتمام رسیده و هم اکنون پرونده با صدور قرار مجرمیت به دادگاه ارسال شده است.



وی افزود: براساس این کیفرخواست دو نفر از کارکنان شهرداری اراک تعلیق شده و حق اشتغال در ادارات دولتی را ندارند.

گفتنی است رئیس کل دادگستری استان مرکزی چندی پیش در خطبه های پیش از نماز جمعه اراک از دستگیری 25 نفر در این رابطه خبر داد بود.

حجت الاسلام حکمتعلی مظفری علت این پرونده را نفوذ عده ای دلال به بدنه شهرداری عنوان کرد.