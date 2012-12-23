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۳ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۲۲

دادستان اراک:

پرونده مالی مدیران سابق شهرداری اراک به دادگاه جزایی ارجاع شد

پرونده مالی مدیران سابق شهرداری اراک به دادگاه جزایی ارجاع شد

اراک - خبرگزاری مهر: دادستان اراک گفت: پرونده مدیران سابق شهرداری اراک که به دلیل انحرافات مالی چند تن از اعضا انجام شده بود به دادگاه جزایی ارجاع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  فرشید محمد‌حسینی طاهری افزود: تحقیق و رسیدگی مقدماتی به پرونده شهرداری اراک در دادسرا به اتمام رسیده و هم اکنون پرونده با صدور قرار مجرمیت به دادگاه ارسال شده است.

وی افزود:  براساس این کیفرخواست دو نفر از کارکنان شهرداری اراک تعلیق شده و حق اشتغال در ادارات دولتی را ندارند.

گفتنی است رئیس کل دادگستری استان مرکزی چندی پیش در خطبه های پیش از نماز جمعه اراک از دستگیری 25 نفر در این رابطه خبر داد بود.

حجت الاسلام حکمتعلی مظفری علت این پرونده را نفوذ عده ای دلال به بدنه شهرداری عنوان کرد.

کد مطلب 1773634

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