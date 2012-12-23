آمریکا حق اظهار نظر درباره حقوق بشر را ندارد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ترکیه، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در ادامه سفر به ترکیه صبح امروز با استقبال بهمن حسین پور، سفیر جمهوری اسلامی ایران وارد آنکارا پایتخت ترکیه شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در بدو ورود به آنکارا گفت: سفر به ترکیه با دعوت وزارت امور خارجه این کشور صورت گرفته است و به همین منظور نیز در این سفر ملاقات هایی با مقامات ترکیه در نظر گفته شده و کنفرانس های خبری نیز برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ممکن است در بین مردم کشور ترکیه سئوالاتی وجود داشته باشد، اظهار داشت: اختلاف نظرهایی بین دو دولت به ویژه در مسئله سوریه وجود دارد که در این سفر در این باره گفتگو خواهیم کرد.

مهمانپرست در پاسخ به سئوالی درباره خروج منافقین از لیست تروریست ها و قرار گرفتن سپاه پاسداران در این لیست از سوی آمریکا ، بیان کرد: آمریکایی ها بیشترین ناقضان حقوق بشر هستند و حق اظهار نظر در این زمینه را ندارند.

وی با اشاره به زندان گوآنتانامو و سایر اقدامات ضد حقوق بشر آمریکا، تصریح کرد: منافقین با 16 هزار ترور در ایران مورد حمایت کشورهای غربی قرار گرفتند واین حمایت به این معناست که در بین مقامات آمریکایی و اروپایی برای حمایت از تروریست ها تمایل وجود دارد.

به گفته سحنگوی وزارت امور خارجه، عملکرد سپاه پاسداران با اهداف آنها در منطقه و دفاع از حریم کشورها منافات دارد.

وی تصریح کرد: در کشور خود هر جا اقدام تروریستی را مشاهده می کنیم ردپای آمریکایی و اروپایی را می بینیم . حمایت آنها از ریگی و موضوعات دیگر نشان می دهد که بیشترین حمایت را از تروریست ها دارند.