به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این نشست‌های تخصصی عکاسی از جمله نشست‌های عکس خبری و نیز عکس خلاقانه و هنری در خبرگزاری مهر برگزار شده است که در ادامه این نشست‌ها پنج‌شنبه هفتم دیماه نشستی با حضور بهرام بدخشانی برگزار خواهد شد.



بهرام بدخشانی قرارست در این نشست به موضوع شناخت تصویر بپردازد و با طرح این مباحث عکاسان را با نکات تخصصی فیلمبرداری نیز آشنا کند. این سلسله نشست‌ها برای ارتقای درک تصویری عکاسان به ویژه عکاسان خبری برپا خواهد شد.

جلسه بررسی شناخت تصویر با حضور بهرام بدخشانی مدیر فیلمبرداری سینمای ایران روز پنجشنبه 7 دی‌ماه ساعت 10 صبح در سالن اجتماعات خبرگزاری مهر واقع در میدان فردوسی، خ سپهبد قرنی، بعد از خیابان سمیه، کوچه بیمه برگزار می‌شود.

حضور برای عموم علاقمندان در این نشست که به همت گروه عکس خبرگزاری مهر برگزار می‌شود، آزاد است.



بهرام بدخشانی بازیگری، مدیریت فیلمبرداری، فیلمبرداری، دستیاری فیلمبرداری را در کارنامه خود دارد. راه آبی ابریشم، نیلوفر، همیشه پای یک زن در میان است، دیشب باباتو دیدم آیدا، کافه ستاره، دوئل از جمله فیلم‌هایی است که وی در آنها مدیر فیلمبرداری بوده است.