100 میلیارد ریال در پایانه مرزی ماهیرود خراسان جنوبی هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت هفته راهداری و حمل و نقل استان با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این پایانه مرزی از سال 89 در استان آغاز شده است، اظهارداشت: تاکنون بالغ بر 10 میلیارد تومان در این پایانه مرزی هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه زیرساخت های مناسبی در این پایانه فراهم شده است، افزود: باید از فرصت برای توسعه اقتصادی استان استفاده شود.

رشید با بیان اینکه جاده پایانه مرزی ماهیرود به افغانستان موجب کاهش 500 کیلومتری فاصله ترانزیتی استان تا افغانستان می شود، عنوان کرد: ترمینال باری و تجاری پایانه مرزی ماهیرود همزمان با دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

وی اضافه کرد: همچنین ترمینال مسافربری این پروژه نیز تا اوایل سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه تاکنون 60 کیلومتر زیرسازی تا روستای قلعه کاه استان انجام شده است، افزود: همچنین 60 کیلومتر زیرسازی در این جاده در دست احداث است.

وی با اشاره به اینکه راههای اساسی در توسعه استان دارند، افزود:در این راستا زیرسازی جاده ها،‌ایجاد مجتمع های رفاهی تفریحی بین راهی،‌ پمپ های گاز و نفت در جاده ها و... در دست پیگیری است.

رشید ادامه داد: راهها شاهرگ های اصلی توسعه هستند و اگر به آن توجه نشود تحقق توسعه همه جانبه و متوازن با مشکلات متعددی مواجه می شود.

استاندار خراسان جنوبی در پایان بر ساماندهی قوانین حمل و نقل متوازن با وضعیت موجود تاکید کرد و یادآور شد: در شوراهای حمل و نقل، ترافیک، کارگروههای مختلف این موضوع مطرح و مورد توجه قرار گیرند.