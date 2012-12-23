به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فاطمه عزیزمحمدی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک گفت: توجه به امر پژوهش آینده روشنی را برای جامعه ترسیم می کند و اهمیت پژوهش و تحقیق باید در جامعه نهادینه شود تا تحقیقات فقط در کتابخانه ها باقی نمانند.

وی افزود: پژوهش و تحقیق باید با توجه به نیازهای روز جامعه باشد و طرح‌هایی ارائه شود که از قابلیت بهره‌وری در بخش تولید برخوردار باشد و زمینه را برای ایجاد زیر ساخت های کشور و برون رفت از تحریم ها و فشارها فراهم کند.

پژوهشگر برتر کشور اضافه کرد: به فرموده مقام معظم رهبری، توسعه و گسترش فرهنگ اسلامی نیازمند ترویج علوم انسانی با بهره گیری از تحقیق و پژوهش است.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک ادامه داد: پیشرفت و توسعه کشور در سال های اخیر و دستیابی به فن آوری روز دنیا در سایه تحقیقات و پژوهش های کاربردی عملیاتی شده است و در این راستا دولت باید با افزایش بودجه های پژوهشی ، سرمایه گذاری ویژه ای را در این بخش انجام دهد.

وی تصریح کرد: پردازش بیش از پیش به پرورش افکار و اندیشه‌ها در حوزه علوم‌انسانی باید به عنوان یک فرهنگ نهادینه شود و اشاعه فرهنگ اسلامی برای نسل آینده مرهون این امر است.

شایان ذکر است دکتر عزیز محمدی، دکترای زبان و ادبیات انگلیسی و عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی اراک به لحاظ تعداد مقالات و کتب چاپ شده در سال جاری حائز کسب رتبه اول پژوهش در کشور شده است.

این استادیار دانشگاه در دو سال اخیر نیز عنوان پژوهشگر برتر حوزه علوم انسانی کشور و منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی و استان مرکزی وهمچنین عنوان مولف کتاب برتر را نیز در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور را به دست آورده است.

انتشار بیش از 90 مقاله آی اس آی، علمی و پژوهشی، علمی و ترویجی و تالیف 5 عنوان کتاب، شرکت و ارایه مقاله در بیش از 45 کنفرانس داخلی و بین المللی از فعالیت‌های این پژوهشگر برتر کشور است.

ارائه طرح پژوهشی در سطح بین المللی و ملی با موضوع 'تولید محتوای علمی بین ایران و دیگر کشورها از جمله ترکیه، هند و مالزی و 'اندیشه های اجتماعی شعرای معاصر زن ایرانی' از دیگر فعالیت های او است.