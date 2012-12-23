300 میلیون تومان اعتبار برای تشکلات قرآنی همدان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو بیات ظهر یکشنبه در شورای فرهنگ عمومی استان همدان با بیان اینکه 196 میلیارد تومان اعتبار برای کمیته قرآنی شورای فرهنگ عمومی کشور در نظر گرفته شده است، افزود: 49 درصد از این میزان اعتبار برای آموزش عمومی، 12 درصد برای پژوهش و 39 درصد برای ترویج فرهنگ قرآنی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه سهم استان همدان از اعتبار قرآنی تخصیص یافته است، گفت: براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئولیت توسعه فرهنگ قرآنی برعهده اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گذاشته شده و بر این اساس تاکنون 300 میلیون تومان برای تشکلات قرآنی همدان هزینه شده است.

وی اضافه کرد: از این میزان اعتبار 91 میلیون تومان برای خرید تجهیزات، 58 میلیون تومان برای کمک هزینه رهن مکان، 35 میلیون تومان برای تکمیل ساختمان، 16 میلیون تومان برای شرکت در نمایشگاه قرآنی، 45 میلیون تومان برای خرید اقلام قرآنی و 55 میلیون تومان برای انعقاد تفاهم نامه آموزشی موسسات و تشکلات قرآنی هزینه شده است.

بیات یادآور شد: برای کمک به خرید تجهیزات قرآنی نیز در کل استان همدان 20 میلیون تومان هزینه شده است.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره فرهنگ رضوی در همدان عنوان کرد: در سال گذشته تنها 10 استان برای هفته فرهنگ رضوی برنامه داشتند و امسال قرار بر این است که همه استان ها از برنامه های این هفته برخوردار شوند.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان پیشنهاد داد: با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری مبنی برسبک زندگی، جشنواره فرهنگ رضوی سال آینده در استان همدان با محوریت "خانواده مطلوب از دیدگاه امام رضا(ع)" برگزار شود.