بهره برداری نهایی طرح فاضلاب ساری تا دو سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز نقیبی ظهر یکشنبه در نخستین نشست جوانان محله و چالش ها اظهار داشت: فاضلاب یک پروژه ملی بوده که از محل اعتبارات بانک جهانی اجرا می شود و فاز نخست آن به بهره برداری رسیده است.

وی افزود: این طرح ظرف دو سال آینده تکمیل شده و به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس شورای اسلامی شهر ساری، رسیدگی به مشکلات و تامین نیازهای اولویت دار محله ها را از دغدغه های اصلی شورا و شهرداری برشمرد.

نقیبی با اشاره به اینکه اجرای طرح احداث کانال به منظور هدایت آبهای سطحی خیابانها آغاز شده است، افزود: برای احداث کانال مسیر میدان امام (ره) تا خیابان دولت در بلوار پاسداران و کانال پشت صدا و سیما جنب ریل راه آهن چند میلیارد تومان اختصاص داده شد.

رئیس شورای اسلامی شهر ساری تصریح کرد: بنده قول می دهم آبگرفتگی خیابان بعثت ساری ظرف کم تر از یکسال رفع شود.

وی با اعلام اینکه با پیگیری شهردار مرکز استان، یک میلیاردتومان برای هدایت آبهای سطحی از استانداری دریافت شد، ادامه داد: مردم همه محله ها مطمئن باشند مهم ترین دغدغه ما رفع مشکلات است.

نقیبی گفت: شهروندان برای ملاقات حضوری می توانند روزهای دوشنبه و سه شنبه هر هفته به شورای شهر و روزهای شنبه و چهارشنبه هر هفته به شورای استان مراجعه کنند.

شهر ساری، مرکز مازندران بیش از 400 هزار نفر جمعیت دارد.