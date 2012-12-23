متهم به مشارکت در قتل در صحنه دستگیر شد/ کشف بیش از 900 گرم تریاک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ "مجید الهیاری" در تشریح این خبر بیان داشت: ظهر روز گذشته، در پی کسب اخبار و اطلاعاتی از منابع خبری مبنی بر تردد ی کدستگاه وانت پیکان حامل مواد مخدر در شهر صحنه ، بلافاصله اکیپی از ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان جهت بررسی موضوع به محل شناسایی شده اعزام شدند .

وی ادامه داد: با حضور ماموران در محل خودرو گزارش شده شناسایی و پس از مدتی تعقیب و گریز متوقف شد .

سرهنگ "الهیاری" ضمن اشاره به دستگیری یک متهم 27 ساله در این عملیات تصریح کرد : در بازرسی های بعمل آمده از خودرو و متهم مقدار 925 گرم ماده مخدر تریاک کشف و ضبط شد .

این مقام انتظامی در ادامه از دستگیری یک متهم به مشارکت در قتل توسط ماموران پاسگاه "دینور" صحنه خبر داد و افزود : این متهم که به اتهام مشارکت در قتل مردی جوان تحت تعقیب بود ، با کار اطلاعاتی ماموران پاسگاه در یکی از مناطق روستایی شهرستان دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد .

فرمانده انتظامی شهرستان صحنه ، در خصوص سایر دستاوردهای پلیس این شهرستان اظهار داشت : روز گذشته با تلاش ماموران پاسگاه دینور در بازرسی از یکدستگاه سواری پراید 48 گرم ماده مخدر هروئین و 3 گرم تریاک کشف و ضبط شده و راننده خودرو نیز دستگیر شد .

دستگیری 27 سارق و توقیف 60 دستگاه وسیله نقلیه متخلف در کرمانشاه

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه ، از دستگیری 27 سارق و توقیف 60 دستگاه وسیله نقلیه متخلف در این کلانشهر خبر داد.

سرهنگ "مرزبانی" در تشریح این خبر بیان داشت : به منظور تامین نظم ، امنیت و سلامت شهروندان کرمانشاهی ، طی 48 ساعت گذشته طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در این کلانشهر به اجرا در آمد و در نتیجه تعداد 27 سارق ، 15 معتاد ، 5 عامل درگیری و 15 متهم دیگر در رابطه با سایر جرایم دستگیر شده و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند .

وی در ادامه از پاکسازی مناطق آلوده شهر کرمانشاه توسط ماموران یگان های تابعه اشاره کرد و افزود : در این رابطه با تلاش ماموران مقادیری انواع مواد مخدر ، 5 تیغه سلاح سرد ،170 حبه قرص روانگردان ، 99 عدد قلیان به همراه تعداد قابل توجهی سی دی غیر مجاز کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه ، در خاتمه ضمن اشاره به پلمپ 10 واحد صنفی متخلف در این کلانشهر تصریح کرد : طی 48 ساعت گذشته تعداد 43 دستگاه موتور سیکلت بهمراه 17 دستگاه خودرو متخلف نیز در شهر کرمانشاه متوقف شده و جهت اعمال قانون روانه پارکینگ شدند.

صافکاری یا موزه آثار تاریخی !

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه ، از کشف تعداد قابل توجهی اشیاء عتیقه از یک صافکاری خودرو خبر داد .

سرهنگ "مرزبانی" در تشریح این خبر بیان داشت : ظهر روز گذشته ، در پی کسب اخبار و اطلاعاتی از منابع خبری مبنی بر خرید و فروش اشیاء عتیقه در یک واحد صافکاری خودرو در محدوده مرکزی شهر کرمانشاه ، بلافاصله اکیپی از ماموران یگان امداد این کلانشهر جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد : ماموران در بررسی های خود دریافتند متصدی واحد مذکور در پوشش صافکاری اقدام به خرید و فروش و نگهداری اشیاء عتیقه می کند، که در این رابطه در بازرسی های بعمل آمده از محل نیز تعداد قابل توجهی اشیاء عتیقه شامل مجسمه ، سینی ، انواع سنگ و ... به همراه مقداری ماده مخدر شیره تریاک کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه ، در خاتمه ضمن اشاره به دستگیری متصدی واحد موصوف توسط ماموران تصریح کرد : تعیین قدمت اشیاء کشف شده از طریق کارشناسان مربوطه ، در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفته است.