مرکز زمین لرزه حوالی خوی بوده است

خلیل ساعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: زمین لرزه در ساعت 10 و 9دقیقه امروز یکشنبه ما بین تسوج و شهرستان خوی اتفاق افتاده است.که کانون این زمین لرزه به شهرستان خوی نزدیکتر بوده است.

وی افزود:طول جغرافیایی این زمین لرزه 45.14 درجه شرقی و عرض جغرافیایی 38.41 درجه شمالی و در عمق 16کیلومتری زمین ثبت شده است.

ساعی ادامه داد:پس از وقوع زلزله گروه نظارتی استان با یک فروند بالگرد هلا احمر به نزدیک ترین روستاهای تسوج که به مرکز زلزله نزدیک بودند اعزام شدند.

وی ادامه داد: تا کنون هیچگونه تلفات جانی و مالی در سه روستای نزدیک به مرکز زلزله گزارش نشده است.