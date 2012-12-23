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۳ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۵۹

ساعی:

مرکز زمین لرزه حوالی خوی بوده است

مرکز زمین لرزه حوالی خوی بوده است

تبریز- خبرگزاری مهر: مدیرکل مدیریت بحران استان آذربایجان شرقی گفت:کانون زمین لرزه صبح امروز به شهرستان خوی نزدیکتر بوده است.

خلیل ساعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: زمین لرزه  در ساعت 10 و 9دقیقه امروز یکشنبه ما بین تسوج و شهرستان خوی اتفاق افتاده است.که کانون این زمین لرزه به شهرستان خوی نزدیکتر بوده است.

وی افزود:طول جغرافیایی این زمین لرزه 45.14 درجه شرقی و عرض جغرافیایی 38.41 درجه شمالی و در عمق 16کیلومتری زمین ثبت شده است.

ساعی ادامه داد:پس از وقوع زلزله گروه نظارتی استان با یک فروند بالگرد هلا احمر به نزدیک ترین روستاهای تسوج که به مرکز زلزله نزدیک بودند اعزام شدند.

وی ادامه داد: تا کنون هیچگونه تلفات جانی و مالی در سه روستای نزدیک به مرکز زلزله گزارش نشده است.

کد مطلب 1773659

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