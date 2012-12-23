همدان به تنهایی توانایی برگزاری کنگره میرسیدعلی همدانی را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد ظهر یکشنبه در شورای فرهنگ عمومی استان همدان با اشاره به اینکه آیت الله محمدی امام جمعه همدان خواهان برگزاری کنگره میرسیدعلی همدانی است، افزود: میرسیدعلی همدانی یک شخصیت بین المللی است و حد و اندازه کنگره چنین شخصیتی باید مشخص شود.

وی ادامه داد: گستردگی کنگره از نظر ملی، بین المللی و استانی بودن باید مشخص و نقش هر یک از سازمان های بین المللی و کشوری مشخص شود.

استاندار همدان تأکید کرد: استان همدان به تنهایی توان کار را ندارد و برگزاری چنین کنگره ای با توجه به وضعیت اعتبارات فرهنگی قابل انجام نیست و در همین زمینه امام جمعه همدان باید با شخصیت های صاحب نظر وارد کار شود.

وی خواستار آن شد که تمام جوانب برگزاری کنگره میرسیدعلی همدانی بررسی شود تا براساس اطلاعات مشخص شود که آیا برگزاری این برنامه در حد و توان استان است.

آزاد درباره مضرات بهره مندی از ماهواره نیز گفت: موبایل و فلش در دنیای امروز به لحاظ قابلیت جابجایی و جستجو اطلاعات همتراز با ماهواره قرار گرفته اند و باید با برنامه ریزی به جایی برسیم که میل به انجام و استفاده از ماهواره و مشتقات آن در جامعه کم شود.

وی با بیان اینکه متأسفانه ماهواره در جامعه امروزی کشور نفوذ کرده است، افزود: باید تدابیری اندیشیده شود که میل به ماهواره کمتر شود چرا که هدف برنامه های ماهواره ای از هم پاشی اساس و بنیان خانواده است.

استاندار همدان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری و 35 سئوال مطرحه شده از طرف ایشان درباره سبک زندگی گفت: به نظر من هدف معظم له این است که ذهن فضای عمومی جامعه را درباره موضوعات این سئوالات درگیر کند که چرا به این وضعیت رسیده ایم.

وی افزود: کمیته فنی باید با حضور کارشناسان، اساتید دانشگاهی و حوزه علمیه و روحانیت تشکیل شود تا درباره این مباحث که رهبری مطرح کرده اند و به گونه ای راه های رسیدن به زندگی مطلوب را نشان می دهد، بررسی کنند.