هفتمین جشنواره استانی شعر فجر در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مطهری فر اظهار داشت: این جشنواره به منظور ارتقای سطح کیفی شعر و گسترش هرچه بیشتر آن به عنوان پشتوانه فرهنگی و ثروت ملی در بیرجند برگزار می شود.

وی بیان داشت: هفتمین جشنواره استانی شعر فجر در سه بخش آزاد، کودک و نوجوان و پیامبر اعظم (ص) از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با همکاری انجمن شعر و ادب ناقوس همزمان با دهه مبارک فجر در شهرستان خوسف برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبی آخرین مهلت ارسال آثار به این جشنواره را اول بهمن ماه ذکر کرد و افزود: شاعران در تمام سنین می توانند در جشنواره مذکور شرکت کنند.

وی با تاکید براینکه آثار ارسالی نباید در جشنواره های دیگر شرکت داده شده باشد، افزود: شرکت کنندگانی که متقاضی شرکت در هفتمین جشنواره استانی شعر فجر هستند باید حداکثر 5 اثر شعر ارسال کنند.

مطهری فر یادآور شد: اختتامیه هفتمین جشنواره استانی شعر فجر همزمان با 18 بهمن در شهر خوسف برگزار می شود.