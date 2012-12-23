خواب های واشنگتن و تل آویو برای سوریه پس از اسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی از رویاپردازی دشمنان سوریه برای آینده این کشور بدون "بشار اسد" پرده برداشت.

وی با بیان این که اسرائیل از نزدیک تحولات سوریه را دنبال می کند، مدعی شد این رژیم به همراه آمریکا و همپیمانان اروپایی اش خود را برای اقدام احتمالی در صورت سقوط نظام سوریه آماده می کند.

نتانیاهو در عین حال اذعان کرد که سقوط اسد تبعات جدی برای منطقه از جمله افتادن سلاح های مخرب به دست گروههای تندرو خواهد داشت.

گفتنی است تل آویو پس از اقدام مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ارتقاء سطح عضویت فلسطین، از برنامه خود برای ساخت بیش از 3 هزار واحد مسکونی جدید خبر داد که این اقدام به شدت از سوی نهادهای بین المللی بویژه سازمان ملل و اتحادیه اروپا محکوم شد.