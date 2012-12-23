جایزه ویژه جشنواره رومانی به کاریکاتوریست ایرانی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر،فخرالدین دوست محمد مسئول واحد عکس وکاریکاتور حوزه هنری استان کرمانشاه توانست در چهارمین مسابقه بین المللی کاریکاتور URZICENI 2009 رومانی جایزه ویژه و دیپلم افتخار این مسابقه را کسب کند.

در این مسابقه که با حضور 117 هنرمند کاریکاتوریست از 37 کشور دنیا برگزار شد، ایران نیز با 14 هنرمند کاریکاتوریست بعد از کشور رومانی در این مسابقه حضور پیدا کرده است و فخرالدین دوست محمد از کرمانشاه در بخش کاریکاتور موضوعی جوایز ویژه این مسابقه را دریافت کرده است.

کاریکاتور طراحی شده توسط این هنرمند بیانگر انسان مدرنیته ای است که زمان برای او دارای اهمیت زیاد بوده اما از لحاظ اخلاقیات به شکل نزولی در حال حرکت است.

کشور اکراین با 9 کاریکاتوریست، صربستان و بلغارستان با 7 و چین با 6 کاریکاتوریست به ترتیب بعد از ایران در این مسابقه به رقابت پرداختند.

فخرالدین دوست‌محمد متولد سال 1355 و دارای تحصیلات کارشناسی در رشته طراحی فرش است. وی نزدیک به 3 سال مسئولیت واحد عکس و کاریکاتور حوزه هنری کرمانشاه را به عهده دارد و پیش از این نیز در صدا و سیمای مرکز کرمانشاه در بخش انیمیشن فعالیت داشته است.