پنج هکتار زمین برای ساخت اردوگاه فرهنگی مددجویان گچساران اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمجید فرهادی افزود: ساماندهی اشتغال روستاهای زیر 20 هزار نفر در دستور کار این نهاد قرار دارد و در راستای این امر با حمایت فرمانداران در هر منطقه، اشتغالزایی و تولیدات داخلی متناسب با نیاز هر منطقه ضروری است.

وی بیان داشت: در بحث ارائه تسهیلات به مددجویان برای اجرای طرح های اشتغال نیاز به همکاری بانکهای عامل به ویژه در سهم توسعه کشاورزی وجود دارد.

فرهادی با اشاره به ایجاد کارگروه اشتغال با ریاست فرمانداران و دبیری کمیته امداد، تصریح کرد: کمیته امداد آمادگی دارد با حمایت فرمانداران و بخشداران در روستاها کار خود را برای توسعه طرح های اشتغال روستائیان آغاز کند.

وی با بیان اینکه سیاست کمیته امداد توانمندی خانواده های مددجو است، اظهار داشت: با ایجاد طرح های اشتغال آمار مددجویان کاهش یافته و به خانوارهای مددجو به سوی خودکفایی پیش می روند.

آموزش 130 نفر از نوعروسان مددجوی کمیته امداد شهرستان چرام

مدیرکمیته امداد امام خمینی (ره )شهرستان چرام از برگزاری دوره آموزشی برای تعداد 130 نفر از دختران در آستانه ازدواج تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان خبرداد.

علی حسن مظاهری گفت: این کلاسها در راستای ترویج سنت حسنه ازدواج و ترویج فرهنگ ازدواج آسان، کلاسهای آموزش مشاوره درسرفصلهای دینی، اجتماعی، فرهنگی ،روانشناسی ارتباط همسر و آیین همسرداری ، بهداشت خانواده برای زوج های در آستانه ازدواج برگزار می شود.

وی اظهار داشت: این تعداد شرکت کننده آموزش های لازم را به مدت دو روز در زمینه های مسائل اعتقادی، بهداشت روانی، مسائل قبل از ازدواج، معیارهای ازدواج موفق و ناموفق و مهارتهای زندگی فرا گرفتند.

مظاهری افزود: در پایان این دوره که با حضور کارشناسان مجرب انجام گرفت بروشورهای آموزشی و نیز هدایایی از طریق کمیته امداد بین شرکت کنند گان توزیع شد.

علی حسن مظاهری پرداخت کمک هزینه تأمین جهیزیه برای شروع زندگی مشترک را از دیگر خدمات ارائه شده به دختران در آستانه ازدواج تحت حمایت عنوان کرد.

شرکت 60 دانش آموز مددجوی گچسارانی در کلاس های کانون پیروان ولایت

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان گچساران از شرکت 60 نفر از دانش آموزان دختر تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان در کلاس های کانون پیروان ولایت خبر داد.

امرالله فروزنده گفت: این کلاس ها هفته ای یک روز در قالب بصیرت افزایی، تربیتی و اخلاق اسلامی در کمیته امداد برگزارمی شود.

وی اظهار داشت: کانون پیروان ولایت نقش بسیار مؤثری در افزایش آگاهی و بصیرت جوانان دارد و خدمات ارزشمندی را به جوانان عضو، برای مقابله با آسیب های اجتماعی ارائه می‌دهد.

فروزنده تصریح کرد: هدف اصلی این کانون تقویت بنیان‌های اعتقادی نوجوانان و جوانان است.

توزیع 11سبد غذایی در بین ایتام کهگیلویه

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کهگیلویه گفت: 11 سبد غذایی توسط خیرین در بین ایتام تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان توزیع شد.

عنایت رحیمی نیا افزود: طرح اکرام ایتام یکی از طرحهای موفق کمیته امداد است که در این طرح، حمایت ایتام، به خیرین علاقمند واگذار می شود.

وی عنوان کرد: این سبدهای غذایی شامل برنج، روغن، عدس، کشمش، گوشت قرمز و گوشت مرغ بود که به ارزش 11میلیون و 330 هزار ریال در اختیار ایتام قرار گرفت.

رحیمی نیا اظهار داشت: یک هزار و 607 حامی از سراسر کشور حمایت ایتام زیر 18سال کمیته امداد شهرستان کهگیلویه را بعهده دارند.

تعمیر و بازسازی 23 واحد مسکن روستایی مددجویان باشت

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان باشت از بهره مند شدن 23 خانوار روستایی تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان از خدمات ساخت و ساز مسکن خبر داد.

عبدالحمید ولی پور گفت: داشتن مسکن و سرپناه یکی از نیازهای اساسی مددجویان و تأمین این نیاز از اولویت های کاری کمیته امداد است.

ولی پور اظهار داشت: در راستای مسکن مددجویان، کمیته امداد خدماتی از قبیل ساخت و ساز و تعمیرات کلی و جزئی برای مسکن مددجویان ارائه می دهد.

وی افزود: این تعداد مسکن روستایی برای مددجویان تحت حمایت در 9 ماهه سال جاری تعمیر و بازسازی شده است.

مدیر کمیته امداد باشت با بیان اینکه در مجموع یک میلیارد و 340 میلیون ریال برای تکمیل این تعداد واحد مسکن روستائی هزینه شده است، تصریح کرد: 90مورد تعمیرات کلی با اعتبار 72میلیون ریال، 18مورد تعمیرات جزئی با هزینه 59 میلیون و 500 هزار ریال و احداث شش مورد سرویس بهداشتی با اعتبار 27 میلیون ریال انجام شده است.

ولی پور عنوان کرد: خدمات عمرانی کمیته امداد در بخش‌های مختلف اجرایی می‌شود که این نوع خدمات نیز همچون سایرخدمات هدفمند بوده و بر اساس نیازی که خانواده‌هادارند، ارائه می‌شود.

معافیت 179 نفر از دانشجویان مددجوی دنایی از پرداخت شهریه

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دنا از معافیت 179 نفر از دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان از پرداخت شهریه دانشگاه خبر داد.

مجتبی امینی گفت : در راستای کمک تحصیلی به دانشجویان و طلاب علوم دینی تحت حمایت این نهاد در شهرستان دنا تعداد 179 نفر از دانشجویان و طلاب تحت پوشش که در دانشگاه پیام نور مشغول به تحصیل هستند از پرداخت شهریه تحصیلی معاف شده اند.

وی بیان داشت: 79 نفر از این دانشجویان در دانشگاه پیام نور سی سخت و 109 نفر از آنها در دانشگاههای پیام نور یاسوج و استانهای همجوار مشغول به تحصیل هستند.

امینی تصریح کرد: هدف این نهاد ترغیب همه دانشجویان به امر تحصیل و استفاده از فرصتهاست.

مدیر کمیته امداد شهرستان دنا یادآور شد: هزینه تحصیل دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد که در دانشگاه پیام نور مشغول به تحصیل هستند، رایگان و از پرداخت شهریه معاف هستند.